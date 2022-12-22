22 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 22 Aralık Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 22 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Aralık Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 22.12.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ,ATIFBEY,SEVGİ,GAZİKENT MAHALLELERİ,SANDALYECİ A.Ş.,PEKERLER YEM,GÖKBORA NAKLİYAT, TİRE PROFİL,SABRİ ESEN,NESAN EĞİTİM OKUL
- 22.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. TAMAMI TR-1 A KOLU
- 22.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
- 22.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAKÖY ÇAMÖNÜ ÇILE GÖLOVA AHMETBEYLI KARAKUYU ÇAKALTEPE DEĞIRMENDERE ÇILEME SANCAKLITEKELI MAHALLELERI
- 22.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MAH. DEĞIRMENDERE MAH. SANCAKLI MAH.
- 22.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ "BÜYÜKAVULCUK MAHALLESI VE BIRGI MAH. İRIMAĞZIMEVKII"
- 22.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖZBEK, İÇMELER, TORASAN, ALTINTAŞ MAHALLELERIDIR.
- 22.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN MAHALLESİ DAĞISTAN KÖYİÇİ VE CİVARLARI
- 22.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE VİLLAKENT MAHALLESİ TAMAMI VE CİVARLARI
- 22.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE 30 AĞUSTOS VE İSTİKLAL MAHALLELERİ VE CİVARLARI
- 22.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,YENER CADDESİ,4357,4389,4394,4396,4396/2-1,4430,4428,4501, 4497,4497/1,4499 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ,8979/2,8979,8980,8980/5,8980/4 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ,8798,8802,8797 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜK ÇİĞLİ MAHALLESİ,8756 SOKAK VE CİVARI
- 22.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜK ÇİĞLİ MAHALLESİ,8786/21,8786/32,8786,8786/25,8786/23,8786/29 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜÇÜK ÇİĞLİ MAHALLESİ / 8718/1,8718,8717,8716,8715/1,8716/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ,694/3,694/44,697,694/5 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİGÜN MAHALLESİ,292/15,292/14,292/43,292/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EFELER MAHALLESİ,BORBAROS HAYRETTİN PAŞA CADDESİ,306,303/7,306/4 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATIFBEY MAHALLESİ,ETİLER,REFİK CESUR CADDELERİ,YİĞİT YILDIZ KOOP. 25 SOKAK VE CİVARI,DEKOR KOOP
- 22.12.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR1 (AKOLU)
- 22.12.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAHALLESI KISMEN
- 22.12.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İÇMELER MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 22.12.2022 10:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ DÜBEK CADDESİ ÖNCÜ YAPI KOOP. DUMLUPINAR CADDESİ,BAĞLAR VE MEZARLIK CİVARLARI
- 22.12.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ,316-319/2 SOKAKLAR,GAZİEMİR EMNİYET BİNASI,İZMİR CİVATA SOMUN SN. A.Ş.,LÜTFÜ MALKOÇ,İZSU P-5 POMPA,BİLGİNOĞLU YAĞ SAN.
- 22.12.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOKUZ EYLÜL,YEŞİL MAHALLELERİ,51,54,304-308,650,651,652,653,663,664,690 656,657,658,662,663 SOKAKLAR VE CİVARI,HAVACILAR CADDESİ, NEVVAR SALİH İŞGÖREN CADDESİ,EMLAKBANK KONUTLARI,EMRE SİTESİ
- 22.12.2022 12:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATIF BEY MAHALLESİ,ETİLER CADDESİ,MAVİ AY KOOP.,SS. BİRDİLEK YAPI KOOP., TİBET KOOP ,66,72 SOKAKLAR,METRO MARKET