Üye Girişi
Haberi Paylaş

22 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

22 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı

22 Aralık 2022 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:30 Discovery Golf

00:55 Haberler

01:00 The Minute

01:05 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi

02:00 Review The Masters

03:00 World At Their Feet

04:00 Touring Car Racing

05:00 Alp Disiplini Dünya Kupası

06:30 Triatlon: Pto Tour

07:30 Bisiklet: İtalya Turu

08:30 Tenis: Avustralya Açık

09:30 Review The Masters

10:30 The Minute

10:35 Discovery Golf

11:05 Kisa Mesafe Sürat Pateni

13:00 Freestyle Ski: Dünya Kupası

15:20 Biatlon Dünya Kupası

16:00 Biatlon Dünya Kupası

16:45 Alp Disiplini Dünya Kupası

17:30 Alp Disiplini Dünya Kupası

18:15 Alp Disiplini Dünya Kupası

19:30 Alp Disiplini Dünya Kupası

21:15 Haberler

21:20 Freestyle Ski: Dünya Kupası

22:30 Alp Disiplini Dünya Kupası

23:45 Farewell Roger

Kaynak: InterSinema.com / TV

Eurosport Haberler TV Haberler

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title