22 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
22 Aralık 2022 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Discovery Golf
00:55 Haberler
01:00 The Minute
01:05 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi
02:00 Review The Masters
03:00 World At Their Feet
04:00 Touring Car Racing
05:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
06:30 Triatlon: Pto Tour
07:30 Bisiklet: İtalya Turu
08:30 Tenis: Avustralya Açık
09:30 Review The Masters
10:30 The Minute
10:35 Discovery Golf
11:05 Kisa Mesafe Sürat Pateni
13:00 Freestyle Ski: Dünya Kupası
15:20 Biatlon Dünya Kupası
16:00 Biatlon Dünya Kupası
16:45 Alp Disiplini Dünya Kupası
17:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
18:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
19:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
21:15 Haberler
21:20 Freestyle Ski: Dünya Kupası
22:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
23:45 Farewell Roger