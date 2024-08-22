22 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
22 Ağustos tarihinde televizyon kanallarında hangi programlar yayınlanacak? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8'in yayın akışı listesinde bugün hangi programlar yer alıyor? İşte detaylar...
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 22 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 22 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 22 Ağustos Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Tek Atış- Yabancı Sinema
00:00 Göktaşı Kıyameti- Yabancı Sinema
01:45 Göktaşı Kıyameti- Yabancı Sinema
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Dönence
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 Gün Ortası
14:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel- Yerli Sinema
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan/ Özel Bölüm
22:00 ST.Gallen - Trabzonspor
00:15 Öncü Kuvvet- Yabancı Sinema
02:35 Ateş Kuşları
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Cafer'in Çilesi
01:45 Amerikalı Kız
03:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak- Yeni Sezon
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Servet Operasyonu /Yabancı Film
22:25 Servet Operasyonu /Yabancı Film
22:00 El Değmemiş Aşk- Yerli Film
00:30 Yalı Çapkını
03:00 İstanbullu Gelin
05:00 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı
04:55 Şehirden Uzakta
09:15 Kara Ağaç Destanı
12:35 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:15 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
00:15 3'te 3
01:40 Seksenler
02:30 Gönül Dağı
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Ah Leyla Vah Kerem
22:30 Hudutsuz Sevda
01:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
03:45 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce