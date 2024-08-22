22 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 22 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 22 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 22 Ağustos Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Tek Atış- Yabancı Sinema

00:00 Göktaşı Kıyameti- Yabancı Sinema

01:45 Göktaşı Kıyameti- Yabancı Sinema

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Dönence

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 Gün Ortası

14:00 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel- Yerli Sinema

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan/ Özel Bölüm

22:00 ST.Gallen - Trabzonspor

00:15 Öncü Kuvvet- Yabancı Sinema

02:35 Ateş Kuşları

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Cafer'in Çilesi

01:45 Amerikalı Kız

03:45 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak- Yeni Sezon

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Servet Operasyonu /Yabancı Film

22:25 Servet Operasyonu /Yabancı Film

22:00 El Değmemiş Aşk- Yerli Film

00:30 Yalı Çapkını

03:00 İstanbullu Gelin

05:00 Kiralık Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı

04:55 Şehirden Uzakta

09:15 Kara Ağaç Destanı

12:35 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:15 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

00:15 3'te 3

01:40 Seksenler

02:30 Gönül Dağı

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Ah Leyla Vah Kerem

22:30 Hudutsuz Sevda

01:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

03:45 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce