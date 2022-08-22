22 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 22 Ağustos Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 22 Ağustos Pazartesi Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Ağustos Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 22.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI FATİH MAH.YENİ MAH.CUMHURİYET MAH. GÜZELYURT MAH. HAFSASULTAN MAH.50 YIL MAH. ATATÜRK MAH. BARBORS MAH.FEVZİÇAKMAK MAH.
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ OREKO OTEL-MEKTEBİM EĞİTİM KURUMLARI CİVARINDAKİ İŞLETMELER
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 2 ANAFARTALAR MAHALLESİ 1527-1529 SOKAKLAR ORDU AŞ. KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ OKUL CADDESİ ÇİLEK KÜME EVLERİ
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUŞLUBAHÇE MAHALLESİ OKUL CAD. 4229-4227 SOKAKLAR VE CIVARNDAKİ TÜM SOKAKLAR İŞLETMELER
- 22.08.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYONALTI VE HAMZABEYLİ MAHALLELERİNDEKİ; NURİ ERCAN VE KARAAZMAK TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI İLE NURİ ERCAN MUSTAFA ENİS ARTUN ÖZER TRAFOSU VE CİVARLARI.
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İZZETTİN MAHALLESİNDEKİ; İZZETTİN BATI, DOĞU TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 22.08.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARAOĞLANLI MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAHALLE FATİH MAH.4900-4816-4902-4929-4927-4902-4751-4747-4745 SOKAKLAR VE CIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAĞIÇOBANİSA MAHALLESI VATAN CADDESİ FEVZİPAŞA MAHALLESİ UNSOY TARIM GURME- VE CIVARINDAKİ TÜM FABRİKALAR TİCARETHANELER
- 22.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CABERKAMARA, CABERBURHAN, SERİNKÖY, İSMAİLBEY MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 22.08.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HIRKALI MAHALLESİ
- 22.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÖKÇEAHMET MİRBEY LOJİSTİK VE PETROL,ABDURRAHİM AYBAR,SELÇUK KILINÇ ÖZEL VE KADIDAĞ KOCAGÖZ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 22.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BOZKÖY MAHALLESİ (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 22.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TALAS MAHALLESİ (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜLPINAR MAHALLESİ (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI RAĞILLAR MAH. MAHİR YILMAZ ÖZEL TR ZEYNEP KARAMUSTAFAOĞLU-ORKİ KİRAZ-İKB GÜLERYÜZ ÖZEL TR METİN KARABACAK-CEVİZCİ TARIM-RASİM DİRLİK ÖZEL TR ÇAVULLAR İÇME SUYU ÖZEL TR ÇAVULLAR KÖYÜ MASKİ KUYUCAKKARAPINAR ÖZEL TR DİKİLİTAŞ ORTACA MAH. DİKİLİTAŞ MAH. (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİCE MAHALLESİ (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARAYCIK ARSAALAN MEVKİİ. SARAYCIK TARIMSAL SULAMA TR-3 İVME MERMER ÖZEL TR CSK MERMER ÖZEL TR HACI KERİM TEMEL ÖZEL TR CKS MERMER-2 ÖZEL TR VODAFONE ÖZEL TR SARAYCIK KAPLICALARI STENİA TARIM ÖZEL TR AVEA ÖZEL TR AY-BUR MERMERCİLİK ÖZEL TR SARAYCIK MAH. SARAYCIK YOLÜSTÜ MEVKİİ. (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SELVİLER MAHALLESİ VE MASKİ İÇME SUYU (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAELMACIK MAH. MASKİ KARADÜZ İÇME SUYU ÖZEL TR YARDERE KARADÜZ MEVKİ. SELİMİYE AZRA TARIM ÖZEL TR (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇİNAN MAHALLESİ ÇALTIKÖY SOKAK (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖLBAŞI MAHALLESİ ( KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAKOZAN MAHALLESİ HALİLÇAVUŞLAR SOKAK ( KISMI KESİNTİ OLACAKTIR)
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KABAKLAR MAHALLESİ İKİZLER SOKAK ( KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR )
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KABAKLAR MAHALLESİ (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAKOZAN MAHALLESİ RUHBANLAR SOKAK (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR )
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZEYBEKLER MAHALLESİ ( KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR )
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZIRAMANLAR MAHALLESİ KEMELLER SOKAK (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 22.08.2022 10:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM MERSİNDERE, HASALAN, KAPANCI, KARAYAHŞİ, ÇAYKÖY, ÇAMURHAMAMI, GÖKKÖY,ALLAHDİYEN,BAŞLIOĞLU,ŞİRİNYER,ÇAYPINAR,YENİKÖY,SANKO ENERJİ CİVARI,LİDER GIDA,MNS YUMURTA,ACAR TARIM
- 22.08.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SERİNYAYLA MAHALLESİ
- 22.08.2022 10:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM MERSİNDERE, YARAŞLI, KENDİRLİK MAHALLELERİNİN TÜMÜ VE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR.
- 22.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞEHİTLER MAH.MEHMETÇİK CAD. ŞEHİTLER CADDESİ 814-722-718-300-717- SOKAKALR VE CIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR
- 22.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TAŞOKÇULAR MAHALLESİ (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 22.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAİSALAR MAHALLESİ (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 22.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSMAİLLER MAH, MARMARACIK MAH, AYVALAN TEPEDİBİ MAH, ÇAĞILLAR MAH, AYVAALAN MAH, ALAAĞAÇ MAH, GÖMEÇLER YENİ MAH, BOZYER ÇİFTLİĞİ, MEZİTLER MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR. (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 22.08.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜMÜŞÇAY MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 22.08.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SERİNYAYLA MAHALLESİ ALABAŞLI MEVKİİ
- 22.08.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KİLLİK MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI