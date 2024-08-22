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22 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi!

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22 Ağustos'ta İzmir GEDİZ'de elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi gün boyu sürecek. Vatandaşlar, elektriğin ne zaman geleceğini merak ediyor. Kesintinin nedeni ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor.

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Ağustos günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri için GEDİZ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

22 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi!

İZMİR FOÇA GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir Foça elektrik kesintilerini sorgulamak için tıklayınız.

İZMİR KONAK GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir Konak güncel elektrik kesintilerini sorgulamak için tıklayınız.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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