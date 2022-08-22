22 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Gündem Haberleri
Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 22 Ağustos Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 22 Ağustos'ta İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Ağustos Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 22.08.2022 00:10 01:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM'DEN KARABURUN FIDERI KARABURUN TAMAMI - HASSEKI, SARPINCIK, HAMZABÜKÜ, PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE, SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, AKÇAKILISE, BOZKÖY AZMAK, YENILIMAN MEV. VE CIVARI, ADAR MEVKII, AKDAĞ MEVKII, TRT, HAVA, DENIZ RADAR, İZSU, VODOFONE, TURKCELL BAZ İSTASYONLARI
- 22.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAĞIKIRIKLAR KÖY İÇİ, SULAMALAR VE CİVARLARI
- 22.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇANDARLI DENİZKÖY MAHALLESİ, TOLGAR, BİMEYKO, YAVRUVATAN,İ LKER KONUT, MERADA, HAYITLI MEVKİİ VE CİVARLARI
- 22.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜLKENT, HALKEĞİTİMCİLER, PETEKKENT, AYKO, GÜN IŞIĞI SİTELERİ VE CİVARLARI
- 22.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHAHALLESİ SANAYİ SİTESİ, BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ VE CİVARLARI
- 22.08.2022 09:00 10:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ FOÇA DOĞALKENT SİTESİ BAYRAK, SANCAK, ÇAĞDAŞ, DEFNE, EKİN, HEDEF, IHLAMUR, KEMAL ÇINAR, UZAY, YAĞMUR SOKAK VE CİVARLARI
- 22.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7268,7264,7265 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,ÇETİN,KAVAKLI,CAMİ,GÖNÜL,ASANSÖR,ALAN,YAKA,DEDE, POYRAZ,PAYAMLI, İSTİKLAL,MEŞERET CADDELERİ,ÇİMEN,DEĞİRMEN,ANIT,ERLER,597,601,595,559,670,528,668,531, 557,547,676,672,608,714,601,718,714,720,726,565,649,555,655,530,399,401 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURAT REİS,MİTHAT PAŞA MAHALLESİ,H.RIFAT CADDESİ,HATAY MEVKİİ,180,181, 184,192,193, 194, 195,196, 197,198,199,186,200,201,202,203,205,254,256,277 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MİTHATPAŞA MAHALLESİ,180,183,184,195,200,201,203,206,213,256 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGE MAHALLESİ,İŞÇİLER CADDESİ,-1244/1-1517-1517/1,2,3,5-1540 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ,FATİH CADDESİ 1578 VE 1580 SOKAKLAR CİVARI
- 22.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ REİS MAHALLESİ,ULU ÖNDER,ZAİM AĞA CADDELERİ,9097-9114-9116-9116/1-9162 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KURTULUŞ MAHALLESİ M44 KABİNDEN M40, 207, 221, 225, 223, 219, 214 ÇAGDAŞ, 211, 220 SOKAKLARIİ YUNUS NADİ 203 SOKAKLARI, MİMAR SİNAN CADDESİ İZSU ÖZEL VE CİVARLARI
- 22.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÖRLEMİŞ MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 22.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KIZILTEPE MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUDERE, YEŞILTEPE, BAKIR, KARAOBA, EĞRIDERE MAHALLELERI VE CIVARLARI VE GÜZEL MENDERES PETROL VE İÇMESUYU ÖZEL TRAFOLAR
- 22.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MH. HURMALI MEVKII, ÇEŞME OTOYOL GIŞELER, KUTLU AKTAŞ BARAJI VE ÇEVRESI, ÖZCAN SUNAY TAŞ OCAĞI, ALAÇATI ROUTE35 RESTORAN VE ÇEVRESI
- 22.08.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM'DEN KARABURUN FIDERI KARABURUN TAMAMI - HASSEKI, SARPINCIK, HAMZABÜKÜ, PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE, SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, AKÇAKILISE, BOZKÖY AZMAK, YENILIMAN MEV. VE CIVARI, ADAR MEVKII, AKDAĞ MEVKII, TRT, HAVA, DENIZ RADAR, İZSU, VODOFONE, TURKCELL BAZ İSTASYONLARI
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI, KAYNARPINAR, KÖSEDERE, EĞLENHOCA, BOYABAĞI, EŞENDERE, ANBARSEKI, SAIP KÖYLERI TAMAMI, TURKCELL, TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 85.YIL CUMHURIYET MAHALLESI AYDERESI SULUK KÜME EVLERI -ANKARA CADDESI VE CIVARLARI
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 85.YIL CUMHURIYET MAHALLESI KARAHAYIT MEVKII, ANKARA CADDESI VE CIVARLARI
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAĞYURDU YENI MAHALLE OVA YOLU İSMAIL AKSOY SLM GRB HATICE UÇTU ÖZEL TR RIDVAN ÜRETEN ÖZEL TR ALI CANDAŞ ÖZEL TR MEHMET KÖSE ÖZEL TR GÖKAY GÜNYÜZ ÖZEL TR DILEK TANRIKULU ÖZEL TR
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 75. YIL CUMHURIYET MAHALLESI İNCIRLI PINAR CADDESI ,LIMONCUK SOKA AYKIRI SOKAK VE CIVARLARI
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENI MAHALLE, 85. YIL CUMHURIYET MAHALLESI, 75. YIL CUMHURIYET MAHALLESI, YIĞITLER MAHALLESI, SARILAR, SINANCILAR MAHALLELERINE BAĞLI OVA BÖLGELERI VE CIVARLARI
- 22.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMSILER MAHALLESI KEMER SOKAK TR-4
- 22.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SULUDERE MAHALLESI DERE SOKAK, SARISU, BAŞARAN, ÇANAKÇI MAHALLELERIVE HÜSEYIN BAHÇECI ÖZEL TRAFOSU-
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAH. EĞRIDERE SOKAK TR4 VE CIVARLARI
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRIYET, OCAKLI, ZAFER, KÜÇÜKAVULCUK, MURSALLI, DOLAYLAR, BEYAZITLAR, OĞUZLAR, DOLAYLAR, ZEYTINLIKIBAYIRLI MAHALLELERI
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOZDAĞ MAH. KISMEN
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMER, HACIHASAN, OVACIK MAHALLELERI
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEKKE VE OVACIK MAHALLESI
- 22.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRIYET, UMURBEY, YOLÜSTÜ MAHALLELERI
- 22.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DÜZCE MAHALLESI 4207, 4209, 4211, 4205, 4210 SOKAKLAR VE CIVARI
- 22.08.2022 10:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ASKERİ LOJMANLARININ TAMAMI VE CİVARLARI
- 22.08.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UĞUR MUMCU MAHALLESİ,8986,8990/1,8991,8992,8993 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.08.2022 10:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI M36 KABİN ATATÜRK MAHALLESİ POLİS EMNİYET BİNASI, 351, 341, 345 SOKAKLARIİ İSMET DEMİR, İNÖNÜ CADDESİ, YENİ, 357 SOKAKLARI, SAKA BETON VE CİVARLARI
- 22.08.2022 10:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI M10 PAZAR YERİ İZSU ARITMA VE CİVARLARI
- 22.08.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HORZUM VE ÇAMYAYLA MAHALLELERI
- 22.08.2022 10:10 11:10 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ FOÇA FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET, SADULLAH SEVER, AKKOR SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 22.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ,ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN CADDESİ, MANAS BULVARI CİVARI
- 22.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ REİS MAHALLESİ,POLAT,ORDU,Ş. KARADUMAN CADDELERİ,9025-9032-9034-9036-9038-9040-9042-9161-9211-9212SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.08.2022 10:30 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DÜZCE ÇEVREKENT SITESI VE CIVARI
- 22.08.2022 11:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPASLAN MAHALLESİ,1615/7,1620/4-5-15 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.08.2022 11:30 12:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI FOÇA FATİH MAHALLESİ MERCANKENT SİTESİ VE CİVARLARI
- 22.08.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILDIR MAHALLESI TINAZTEPE MEVKII, TERMALKENT SITESI, PINAR BALIK ÇIFTLIĞI, GÜNKENT SITESI VE ÇEVRESI
- 22.08.2022 13:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI FOÇA FATİH MAHALLESİ FOTAŞ TATİL SİTESİ VE CİVARLARI
- 22.08.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7266 - 7267 - 7265 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 22.08.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MİTHATPAŞA,MURAT REİS,PİRİ REİS MAHALLELERİ,179,198,200,213,222,223,226,227, 230 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ,ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN CADDESİ, MANAS BULVARI CİVARI
- 22.08.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ REİS MAHALLESİ,YILDIZ,ORDU,Ş. KARADUMAN,İSMET PAŞA CADDELERİ,9005-9012-9017-9019-9021-9022-9023-9030-9032-9042-9044 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HIDIRLIK MAHALLESI 2186/8, 2184, 2186/1, 2186/2, 2186/2, 2186/4, 2186/5, 100/10, 2199 SOKAK VE CIVARI
- 22.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ,ANKARA CADDESİ YAN YOLU, 1583/2-3-4-5-6 VE 2304 SOKAKLAR CİVARI
- 22.08.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HIDIRLIK MAHALLESI 2189, 2154, KERVANSARAY CADDESI VE CIVARI
- 22.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ,ANKARA CADDESİ YAN YOLU,1583/2-3-4-5-6,2304 SOKAKLAR CİVARI
- 22.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VATAN MAHALLESİ,9174/1-9192-9193-9194-9195-9195/1,2,4,5,7-9247 SOKAKLAR VE CİVARI
- 22.08.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HIDIRLIK MAHALLESI TUZLA CADDESI,2106/12, 2106/10, 2106/8 VE CIVARI