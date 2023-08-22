22 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasının puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün Gelinim Mutfakta seyirciyi ekrana kilitliyor. Gelinim Mutfakta yeni bölümü sonrasında puan durumu merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından bugün kimin birinci olduğu araştırılmaktadır. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde yarışmacılar, Kaymaklı Katmer için yarışmışlardır. 22 Ağustos puan durumu henüz belli olmamıştır.