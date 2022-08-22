22 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
22 Ağustos 2022 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:50 Mükemmel Eşleşme
03:50 Gönül Dağı
06:25 Yedi Numara
08:25 Tozkoparan İskender
11:15 Çırak
11:40 Masumlar Apartmanı
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kartal Eddie
22:25 İğne İplik
Kaynak: InterSinema.com / TV