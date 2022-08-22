22 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
22 Ağustos 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 Y. Samsunspor - Eyüpspor
03:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:05 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:20 FIFA Magazin
04:45 Stadyum
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Altınordu - Sakaryaspor
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:00 Spor Sabahı
09:45 34. Kıtalar Arası Yüzme Yarışı
11:30 Avrupa Stüdyosu
13:00 Spor Bülteni
14:00 Gündem Futbol Transfer
15:55 Spor Takvimi
16:00 Spor Haftasonu
16:55 Pendikspor - Altay
19:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
19:10 Yeni Malatyaspor - Adanaspor
21:15 Stadyum
21:40 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
22:30 Stadyum
22:45 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
23:45 Stadyum