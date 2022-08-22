22 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 02:00 Y. Samsunspor - Eyüpspor 03:45 Spor Toto Süper Lig Özetler 04:05 Spor Toto 1. Lig Özetler 04:20 FIFA Magazin 04:45 Stadyum 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Altınordu - Sakaryaspor 08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler 09:00 Spor Sabahı 09:45 34. Kıtalar Arası Yüzme Yarışı 11:30 Avrupa Stüdyosu 13:00 Spor Bülteni 14:00 Gündem Futbol Transfer 15:55 Spor Takvimi 16:00 Spor Haftasonu 16:55 Pendikspor - Altay 19:00 Spor Toto Süper Lig Özetler 19:10 Yeni Malatyaspor - Adanaspor 21:15 Stadyum 21:40 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor 22:30 Stadyum 22:45 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor 23:45 Stadyum Kaynak: InterSinema.com / TV Trt TV Haberler

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