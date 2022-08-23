22 Ağustos 2022 Haberleri
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22 Ağustos 2022 Manşet Haberleri.
- Kadıköy'de çılgın maç! Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4 golle geçerek liderlik koltuğuna oturdu
- 6'lı masanın son toplantısından bomba detay: Aday olacak kişi yetkilerini önceden bilecek
- Fenerbahçeliler Valencia'ya neden 'GOAT' diyor? Sosyal medya yıkıldı, paylaşımlar 100 bini geçti
- Bakan Koca müjdeyi verdi: Sağlık Bakanlığı'na 85 bin personel alınacak
- Evlenmek isteyen babasına kızdı, garajı ateşe verdi
- Yok artık Valencia! Adana Demirspor'u da boş geçmeyen Fenerbahçeli golcü ilki başardı
- Dünyaca ünlü futbolcu Dele Alli, Beşiktaş'ta! İstanbul'a geleceği tarih bile belli oldu
- Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı'dan 'Halifemiz Erdoğan' paylaşımı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İngiliz basınına verdiği S-400 demecine çok kızdı: Sadece acıyoruz
- Alanyaspor'dan son dakika sürprizi! Sivasspor sonunu getiremedi
- Konyaspor'dan gol şov! İstanbulspor'un kötü serisi devam ediyor
- Parti görüntüleriyle gündem olan Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı
- Sen neymişsin Morutan! Galatasaray'dan kiralandığı Pisa'da 2 haftada yaptıkları olay oldu
- Hafriyat kamyonunun altına giren araç, kağıt gibi ezildi: 3 ölü, 1 yaralı
- Rus istihbaratı, Darya Dugina suikastının arkasındaki isim olan Natalya Vovk'un yeni görüntülerini paylaştı
- CHP'nin İzmir'de astırdığı afişler, İYİ Parti'den sonra AK Parti'nin de tepkisini çekti
- Fenerbahçe'nin derdini Edinson Cavani çözecek! Maxi Gomez'in imzayı atması an meselesi
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Bu yıl ders kitaplarının yanında yardımcı kaynaklar da ücretsiz dağıtılacak
- Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan mısır alım fiyatını açıkladı: Destek hariç ton başına 5.700 lira olarak uygulayacağız
- Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil, yatırımı, istihdamı ve cari fazlayı artırmaktır
- Adalet Bakanlığı personeline 25 bin TL banka promosyonu
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antep ve Mardin'deki kazalarla ilgili ilk yorum: İhmali olanlar hakkında gereken yapılacak
- Beşiktaş, Galatasaray'dan Berkan Kutlu'yu transfer etmek için düğmeye bastı
- Tatilden fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı'nın büyüyen karnı dikkat çekti
- Ünlü sunucunun programından ayrılan Arif Verimli'den Müge Anlı itirafı: Kırgınım
- Rusya ve Ukrayna arasında yeni cephe açan kanlı suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
- Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'ne göre Süper Lig'de şampiyon Fenerbahçe olacak
- CHP'den kesin ihraç talebiyle sevk edilen Tanju Özcan'ın dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'na ertelendi
- Düğün davetiyesinde skandal hata! Gelin, yönlendirilen linke gidince hayrete düştü
- Alkollü araç kullanırken 13 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan eski Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu tahliye edildi
- Sokak köpeklerinin yerini gösteren Havrita uygulamasına erişim engellendi
- Metrobüste telefona bakan yolcular, genç kızın fotoğrafını görünce çeken şahsı tokatladı
- Fatih Terim'in prensine Okan Buruk kapıyı gösterdi! Taylan Antalyalı, Gaziantep FK yolunda
- Bu kez konuşma sırası onda! Kızı gözlerinin önünde vahşice öldürülen Dugin sessizliğini bozdu
- Terliğinin peşine giden çocuk, 30 tonluk kayanın altında sıkışarak öldü! Cesedi hala içeride
- Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Polen Emre, bikinili pozlarını paylaştı
- 35 yaşında eşcinsel olduğunu fark eden kadın, evini ve 4 yıllık kocasını terk etti
- Fenerbahçe'de Arda Güler depremi! Adana Demirspor maçı kadrosunda yok
- Yengesini öldürüp kayıplara karışan 14 yaşındaki cinayet şüphelisi yakalandı
- Ortalık karışıkken Türkiye'ye tatile gelen Peskov ve eşi, eleştiri yağmuruna tutuldu
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