22 - 23 Ekim Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Gündem Haberleri
Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 23 Ekim Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 23 Ekim Cuma Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Ekim Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 21.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BODAMAS MAHALLESİ OĞULDURUK AKYAR MEVKİ. MASKİ KUŞLUK İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU
- 21.10.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI SELVİLİTEPE MAHALLESİ, KEMALPAŞA YOLU CADDESİ
- 21.10.2022 09:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI DADAĞLI MAHALLESİ, SELİMİYE MAHALLESİ DUTLUKUYU MEVKİİ VE TOPUZLU MEVKİİ, ÇARIKKARALAR MAHALLESİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 21.10.2022 09:00 17:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ÇARIKKARALAR MAHALLESİ VE MUSTAFA KAVRUK ÖZEL TR
- 21.10.2022 09:00 15:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI DİNDARLI,KIZILÇUKUR, GÜNYAKA, KARACAALİ, BEYHARMANI, ALEMŞAHLI MAHALLELERİ, DADAĞLI MAHALLESİ OVA MEVKİİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 21.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ALHAN SOĞUKYURT AZITEPE KESTANEDERESİ MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 21.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÖRNEKKÖY MAHALLESİ, KURUDERE MAHALLESİ, HORZUMSAZDERE MAHALLESİ, HORZUMEMBELLİ MAHALLESİ, YENİKÖY MAHALLESİ, ALKAN MAHALLESİ MURATKIRI MEVKİİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 21.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KAVAKLIDERE GÖBEKLİ KARADAĞ HORZUMKESERLER HORZUMALAYAKA DEDEKAVAK MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 21.10.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI SİNİRLİ, MUSALAR YENİKÖY, GÜMÜLCELİ MAHALLELERİNDEKİ TARIM SULAMA, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 21.10.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ.FAB .ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 21.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARUHANLI MERKEZ CENGİZ TOPEL MAHALLESİ, KURTULUŞ MAHALLESİ
- 21.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAĞBASAN VE SÜLEYANİYE MEVKİNDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRFAOLARI, KÜTAŞ AGRO VE MASKİ YAĞBASAN İÇME SUYU TRAFOSU
- 21.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 21.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YUKARIÇOBANİSA AYVACIK ÇEŞMEBASI KAYADİBİ MAHALLELERİ TİGEM-TAŞ OCAKLARI-TARIMSAL SULAMALAR
- 21.10.2022 10:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ, SABANCI MEVKİİ TARIMSAL SULAMA, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 21.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 22.10.2022 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI SİTELER MAHALLESİ TOKİ VE ÇEVRESİ
- 22.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 22.10.2022 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ BAĞCILIK ARAŞTIRMA ÖZEL, ÇETAŞ OTOMATİV ÖZEL TRAFOSU
- 22.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARUHANLI MERKEZ İSTASYON MAHALLESİ CUMHURİYET MAHALLESİ CENGİZ TOPEL MAHALLESİ
- 22.10.2022 09:00 11:00 TESİS ÇALIŞMASI DAĞDERE MAH BİR KISMI,YEĞENOBA,ÇITAK,HAMİT,GÖKÇELER,KURUÇAY,AVDUL,YILDIZ,GÖCEK,YAYAKIRILDIK VE ÜÇ PINAR MAHALLELERİ ANADOLU LİNYİT,FANSA MADENCİLİK,ÜÇPINAR MADENCİLİK,SARP DOĞA ÜRÜNLERİ VE BÖLGEDE BULUNAN TAVUK KÜMESLERİ,BAZ İSTASYONLARI,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 22.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜZELYURT MAHALLESİ
- 22.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HALILAR MIDIKLI KINIK RAMAZANLAR KURTULUŞ VE ESKİ CAMİ MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 22.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞAİR EŞREF MAHALLESİ SARIAĞA MAHALLESİ ZORAĞA MAHALLESİ CİNOSMAN MAHALLESİ BİR KISMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 22.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖKÇEKÖY, KIRDAMLARI MAHALLELERİ, NİL EGE MADENCİLİK, ALANAR TARIM, MASKİ KIRDAMLARI, DEMİRTAŞ KUM OCAĞI VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER
- 22.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI A.ÇAMKÖY-Y.ÇAMKÖY--KIRANÇİFLİK --KORAKOCA--CINARLIKUYU--SARMA--KALE -KALEMLİ-HALITLI-SARIALAN-BELENYENİCE-KAAN-KARAYENİCE-GÖKBEL MAHALELERİ CINARLIKUYU İNFAZ KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ-TARIMSAL SULAMALAR -TAVUK ÇİFTLİKLERİ
- 22.10.2022 10:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI KEMHALLI MAHALLESİ ŞEHNAZ ELİ ACIK ÖZEL, ONAT ANGİ ÖZEL TRAFOLARI (TR-3)
- 22.10.2022 15:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUTALP MAHALLESİ TAMAMI KARAMANLI MAHALLESİ HAMİDİYE MAHALLESİ İNÖNÜ MAHALLESİ BİR KISMI ÖZEL MEDİGÜN HASTANESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 22.10.2022 16:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSTASYON MAHALLESİ CUMHURİYET OKULU VE ÇEVRESİ
- 23.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM HARMANDANLI OVASI NURİ SULMAN ÇİFTLİĞİ CIVARI
- 23.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 23.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KURTULUŞ MAHALLESİ NİHAT DANIŞMAN MAHALLESİ NAMAZGAH MHALLESİ BİR KISMI HÜRRİYET MAHALLESİ BİR KISMI CUMA MAHALLESİ BİR KISMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 23.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SEYİT ALİ MAHALLESİ BAKACAK CADDESİ GARGAR MEVKİ VERİCİ İSTASYONLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 23.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM PAŞATIMARI MEVKİİ TARIMSAL SULAMA, BESİ ÇİFTLİĞİ TESİSLERİ, TAHSİN PEHLİVAN, AHMET YURTERİ, NİYAZİ POYRAZ, İSMAİL ÇETİNKAYA, ARİF KİRLİCAN ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 23.10.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM YEŞİLKAVAK VE BEYLİKLİ MAHALLELERİ AYRICA BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE TİCARETHANELER
- 23.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SELVİLİTEPE MAHALLESİ, KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1. KISIM VE 2. KISIM TAMAMI İLE DİKMEN MAKİNE ÖZEL TRAFOSU
- 23.10.2022 09:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM YEŞİLYURT MAHALLESİ SANAYİ BÖLGESİ
- 23.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI OSMANCALI-B.SÜMBÜLLER -K.SÜMBÜLLER,ORTAKÖY,TÜRKMEN,DAZYURT,OTMANLAR,DÜZLEN,KIŞLA,YAYLA,DURHASALLI MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMALAR,TİCARETHANELER
- 23.10.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM TURGUTALP MAHALLESİ TAMAMI KARAMANLI MAHALLESİ HAMİDİYE MAHALLESİ İNÖNÜ MAHALLESİ BİR KISMI ÖZEL MEDİGÜN HASTANESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 24.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARMİNE MADEN
- 24.10.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM POYRAZ, BOZAĞAÇ, POYRAZ KARAPINAR, HELİMLER, MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, FRESH FRUİT ÖZEL TRAFOSU, CONSEPT İNVSET TARIM ÖZEL TRAFOSU VE BU BÖLELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 24.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON MAHALLESİ
- 24.10.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM ULUDERBENT MAHALLESİ