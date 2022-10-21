22 - 23 Ekim İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 23 Ekim Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 23 Ekim'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

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İstanbul elektrik kesintisi listesi ve BEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Ekim Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Pendik ve Ümraniye olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 33882347

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1596. sk bölgelerinde 22/10/2022 00:00:00 - 22/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33946674

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1456. sk / ÖRNEK mah 1455., 1456. sk bölgelerinde 22/10/2022 09:00:00 - 22/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

ESENLER ilçesinde 2022-10-22 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ESENLER ilçesinde 2022-10-23 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 2022-10-22 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 2022-10-23 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 33853319

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SÜMBÜL EFENDİ mah ALPER, AĞAÇKAKAN, BENLİ İSMAİL, DERVİŞ MEHMET, ESKİ FISTIKLI, ESKİ SARAYÖNÜ, HACI EVHADDİN, HACI HAMZA MEKTEBİ, HACI HAMZA MEKTEBİ ARALIĞI, HACI KADIN, HACI PİRİ, KADIN NİNE, KOÇDİBEK, KÜÇÜK EFENDİ, MERDİVENLİ ÇEŞME, SAATÇİ ÇIKMAZI, SAKA, İSKENDER ÇELEBİ CAMİİ sk bölgelerinde 22/10/2022 00:00:00 - 22/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34487316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk bölgelerinde 22/10/2022 03:00:00 - 22/10/2022 05:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34484317

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ATMACA, BAŞBAKİ, BEKARBEY, DAVUTPAŞA İSKELESİ, KÜÇÜK LANGA, MÜVERRİH NAİMA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SULU BOSTAN sk / CERRAHPAŞA mah HELVACI TAHSİN, HORASANCI HASAN ÇIKMAZI, KASAP İLYAS CAMİİ, MİHRİ HATUN, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, SAMATYA SAHİLİ, TREN YOLU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 22/10/2022 03:00:00 - 22/10/2022 05:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34485319

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah sk / CERRAHPAŞA mah sk / HASEKİ SULTAN mah sk / HOCA GIYASETTİN mah sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah sk / MEVLANAKAPI mah sk / MOLLA GÜRANİ mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / SEYYİD ÖMER mah sk / SÜMBÜL EFENDİ mah sk / SİLİVRİKAPI mah sk / TOPKAPI mah sk / İSKENDERPAŞA mah sk / ŞEHREMİNİ mah sk bölgelerinde 22/10/2022 03:00:00 - 22/10/2022 05:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34486316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah CAMBAZİYE KARAKOLU, CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA CAMİİ, HOBYAR MEKTEBİ, KARGI, KOCA MUSTAFAPAŞA, SEYİT YAKUPHAN, SEYİT YAKUPHAN 1. ÇIKMAZI sk / CERRAHPAŞA mah ALİPAŞA CAMİİ AVLUSU, AĞABABA, AĞABABA ARALIĞI, AĞABABA ÇIKMAZI, BAŞÇI MAHMUT CAMİİ, DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ, DEĞİRMEN 1., EMİRLER ÇIKMAZI, ESEKAPI, ESEKAPI ARALIĞI, GÜMRÜKÇÜ, GÜZEL SEBZECİ, GÜZEL SEBZECİ ÇIKMAZI, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 1. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 2. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 3. ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 4. ÇIKMAZI, HOBYAR, KASAPBAŞI, KIZILELMA, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOCA YUSUF, KOCA YUSUF 1. ÇIKMAZI, KOCA YUSUF 2. ÇIKMAZI, KURU SEBİL, KUYU ÇIKMAZI, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI, SANCAKTAR TEKKESİ, TEKKE ÇIKMAZI, TÜTÜNCÜZADE, TÜTÜNCÜZADE 1. ÇIKMAZI, VANİLYA, ÇINAR, İPÇİ sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, ATİK MEDRESESİ, ATİK MEDRESESİ ÇIKMAZI, AÇIKGÖZ, BEKÇİ HASAN ÇIKMAZI, BUCAK, BÂKİBEY, CERRAHPAŞA, CEVDETPAŞA, DR. ADNAN ADIVAR, HALİMBEY, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HATİP NACİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, KOCA MUSTAFAPAŞA, KUKA, KÜÇÜK MÜHENDİS, KİMYON, MUCİT, MUCİT ÇIKMAZI, MÜNİFPAŞA, NAKŞİ, PAZVANT, SELÇUK SULTAN, TEVFİK FİKRET, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÇAMURLU ÇEŞME, ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah BALIKÇI, BALTA, BALTA ÇIKMAZI, BERBER ŞEFİK, BESTEKÂR NUBAR TEKYAY, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEMİRCİ OSMAN, DEĞİRMEN, EMİRLER ÇEŞMESİ, FEVZİ ILGAZ, HACI KADIN, KADEM, KADER, KASAP 1., KOCA MUSTAFAPAŞA, KOKULU KARANFİL, MARMARA, MİHRİŞAH, MİLLİ MÜDAFAA, PA bölgelerinde 22/10/2022 03:00:00 - 22/10/2022 05:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34468316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah ORHANİYE sk / ZEYREK mah DÜLGEROĞLU, GEMCİLER, HAYDARBEY, SERDAB, SU YOLU sk bölgelerinde 22/10/2022 11:00:00 - 22/10/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34307534

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-RÜSTEMPAŞA mah RAGIP GÜMÜŞPALA sk / SARIDEMİR mah RAGIP GÜMÜŞPALA sk bölgelerinde 22/10/2022 11:00:00 - 22/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34308279

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah EMİRNAME, YALIKÖŞKÜ sk bölgelerinde 22/10/2022 12:00:00 - 22/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 33772316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, BAŞARAN, KIRMIZI FENER, KURUÇEŞME, SARP, ÇİROZ, İNCEBEL sk bölgelerinde 22/10/2022 09:00:00 - 22/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.