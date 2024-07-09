212 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 212 filmi ne zaman, nerede çekildi?

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212 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Chambre, 20 yıllık evliliklerini bitirmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Maria, yirmi yıllık eşinden ayrılmaya karar verir. Evden ayrılan Maria, kendisine yeni bir yaşam kurmak için çok da uzağa gitmez. Genç kadın, ayrıldığı evinin tam karşısında bulunan otele yerleşir. 212 numaralı odada kalan Maria, buradan eşini ve hayatını gözlemleme şansı bulur. Eşinden ayrılma konusunda hayatındaki birçok insanın görüşünü alan Maria, doğru bir karar verip vermediğini sorgulamaya başlar.

İlk gösterim tarihi: 2005

Yönetmeni: Anthony Ng

Prodüksiyon tasarımı: Beth Mickle