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212 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 212 filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan 212 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği 212 konusu, özeti ve 212 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. 212 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan 212 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 212 filmini izleyecek olanların merak ettiği 212 konusu nedir, 212 oyuncuları kimler ve 212 özeti gibi konuları inceliyoruz.

212 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Chambre, 20 yıllık evliliklerini bitirmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Maria, yirmi yıllık eşinden ayrılmaya karar verir. Evden ayrılan Maria, kendisine yeni bir yaşam kurmak için çok da uzağa gitmez. Genç kadın, ayrıldığı evinin tam karşısında bulunan otele yerleşir. 212 numaralı odada kalan Maria, buradan eşini ve hayatını gözlemleme şansı bulur. Eşinden ayrılma konusunda hayatındaki birçok insanın görüşünü alan Maria, doğru bir karar verip vermediğini sorgulamaya başlar.

212 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

İlk gösterim tarihi: 2005

Yönetmeni: Anthony Ng

Prodüksiyon tasarımı: Beth Mickle

Osman Demir
Osman Demir
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