21 Temmuz Masterchef 2022 2. turda kazananlar kimler, bir üst tura kimler çıktı? Patlıcan Kebabı'nı en iyi kim yaptı? - Haberler

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21 Temmuz Masterchef 2022 2. turda kazananlar kimler, bir üst tura kimler çıktı? Patlıcan Kebabı'nı en iyi kim yaptı?

Haberler.com - Gündem
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21 Temmuz Masterchef 2022 2. turda kazananlar kimler, bir üst tura kimler çıktı? Patlıcan Kebabı'nı en iyi kim yaptı?

Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Masterchef'te 2. tur yarışları oynanıyor. Bu turda başarılı tabak çıkartanlar bir üst tura yükselecek. Peki, Masterchef 2022 2. turda kazananlar kimler, bir üst tura kimler çıktı? Masterchef yeni sezon bir ust tura yükselen yarışmacılar kimlerdir? Patlıcan Kebabı'nı en iyi kim yaptı? İşte detaylar...

Masterchef 2. tur karşılaşmaları başladı mı? Masterchef 2. turu geçenler kimler oldu? Masterchef bir üst tura kimler çıktı? Patlıcan Kebabı'nı en iyi kim yaptı?

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MASTERCHEF 2. TURDA KAZANAN YARIŞMACILAR KİMLER?

2. tur mücadeleleri 21 Temmuz Çarşamba günü başladı. Yarışmacılar 3'er 3'er mücadele ediyor. En iyi tabak çıkartan bir üst tura yükselecek. Mücadeleler bugün de devam ediyor.

Bugün son turda şefler Patlıcan Kebabı yapılmasını istedi.

21 Temmuz Masterchef 2022 2. turda kazananlar kimler, bir üst tura kimler çıktı? Patlıcan Kebabı'nı en iyi kim yaptı?

21 Temmuz Masterchef 2022 2. turda kazananlar kimler, bir üst tura kimler çıktı? Patlıcan Kebabı'nı en iyi kim yaptı?

Patlıcan Kebabı'nda Bozbey 3. oldu ve maalesef elendi.

21 Temmuz Masterchef 2022 2. turda kazananlar kimler, bir üst tura kimler çıktı? Patlıcan Kebabı'nı en iyi kim yaptı?

Bir üst tura çıkan isim birazdan belli olacak.

21 Temmuz Masterchef 2022 2. turda kazananlar kimler, bir üst tura kimler çıktı? Patlıcan Kebabı'nı en iyi kim yaptı?

Bir üst tura yükselen isim Tayfun oldu. Tayfun Masterchef 2022'de 3. tura yükseldi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Masterchef 2022 Gündem Magazin Haberler

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