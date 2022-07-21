21 Temmuz Masterchef 2022 2. turda kazananlar kimler, bir üst tura kimler çıktı? Patlıcan Kebabı'nı en iyi kim yaptı?

Masterchef 2. tur karşılaşmaları başladı mı? Masterchef 2. turu geçenler kimler oldu? Masterchef bir üst tura kimler çıktı? Patlıcan Kebabı'nı en iyi kim yaptı?

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MASTERCHEF 2. TURDA KAZANAN YARIŞMACILAR KİMLER?

2. tur mücadeleleri 21 Temmuz Çarşamba günü başladı. Yarışmacılar 3'er 3'er mücadele ediyor. En iyi tabak çıkartan bir üst tura yükselecek. Mücadeleler bugün de devam ediyor.

Bugün son turda şefler Patlıcan Kebabı yapılmasını istedi.

Patlıcan Kebabı'nda Bozbey 3. oldu ve maalesef elendi.

Bir üst tura çıkan isim birazdan belli olacak.

Bir üst tura yükselen isim Tayfun oldu. Tayfun Masterchef 2022'de 3. tura yükseldi.