21 Temmuz Masterchef 100 bin TL'lik ödülü kim, hangi takım kazandı? 100 bin TL ödülü kazanan yarışmacı kim oldu, hangi isim?
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Masterchef 2023 All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynanmayacak, bugün ödül oyunu var. 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi kim olacak merak edildi. Peki, 21 Temmuz Masterchef 100 bin TL'lik ödülü kim, hangi takım kazandı? 100 bin TL ödülü kazanan yarışmacı kim oldu, hangi isim? İşte detaylar...
Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Bugün 21 Temmuz Cuma günü ödül oyunu oynanıyor. Kazanan takımdan bir kişi 100 bin TL'nin sahibi olacak. Peki, Masterchef 100 bin TL ödülü kim kazandı? 21 Temmuz 2023 Masterchef bugünkü ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, ödülü ne oldu? 100 bin lira ödülü kim kazandı, hangi takımdan? Bugünkü ödül oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...
Bu hafta 3 dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı takım 2-1 Mavi takımı yendi. Bugün ise dokunulmazlık oyunu yok, ödül oyunu oynanıyor.
Bugünkü ödül oyunu 2 tur üzerinden oynanıyor. İlk turu bir takım kazanacak ve 2. turda kazanan takımdan sadece 1 kişi ödülün sahibi olacak. Ödül ise 100 bin TL oldu.
Bugünkü menü şöyle:
Bugün kuzudan 5 çeşit yemek yapılacak.
Çorba kazanan takım : Mavi takım
Ara Sıcak kazanan takım : Kırmızı takım
Hamur İşi kazanan takım : Kırmızı takım
Geleneksel Türk Mutfağı kazanan takım : Kazanan takım çıkmadı
Modern Türk Mutfağı kazanan takım : Kırmızı takım
İLK TURDA KAZANAN TAKIM : 3-1 KIRMIZI TAKIM KAZANDI
Ödülü kazanan isim henüz belli olmadı. Gecenin sonunda açıklanacak.
Kırmızı takım şuanda kendi arasında ödül oyunu oynayacak. Kazanan 1 isim 100 bin TL'nin sahibi olacak.
Bugünkü ödül oyununun ödülü 100 bin TL oldu. İlk turda bir takım kazanacak ve 2. turda ise kazanan takımdan 1 kişi 100 bin Lira'nın sahibi olacak.