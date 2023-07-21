Masterchef 2023 All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün dokunulmazlık oyunu oynanmayacak, bugün ödül oyunu var. 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi kim olacak merak edildi. Peki, 21 Temmuz Masterchef 100 bin TL'lik ödülü kim, hangi takım kazandı? 100 bin TL ödülü kazanan yarışmacı kim oldu, hangi isim? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Bugün 21 Temmuz Cuma günü ödül oyunu oynanıyor. Kazanan takımdan bir kişi 100 bin TL'nin sahibi olacak. Peki, Masterchef 100 bin TL ödülü kim kazandı? 21 Temmuz 2023 Masterchef bugünkü ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, ödülü ne oldu? 100 bin lira ödülü kim kazandı, hangi takımdan? Bugünkü ödül oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

MASTERCHEF 2023 BU HAFTANIN DOKUNULMAZLIK OYUNLARINI KİM KAZANDI?

Bu hafta 3 dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı takım 2-1 Mavi takımı yendi. Bugün ise dokunulmazlık oyunu yok, ödül oyunu oynanıyor.

MASTERCHEF 21 TEMMUZ 100 BİN TL ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugünkü ödül oyunu 2 tur üzerinden oynanıyor. İlk turu bir takım kazanacak ve 2. turda kazanan takımdan sadece 1 kişi ödülün sahibi olacak. Ödül ise 100 bin TL oldu.

Bugünkü menü şöyle:

Bugün kuzudan 5 çeşit yemek yapılacak.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU İLK TURDA KAZANAN TAKIM HANGİSİ?

Çorba kazanan takım : Mavi takım

Ara Sıcak kazanan takım : Kırmızı takım

Hamur İşi kazanan takım : Kırmızı takım

Geleneksel Türk Mutfağı kazanan takım : Kazanan takım çıkmadı

Modern Türk Mutfağı kazanan takım : Kırmızı takım

İLK TURDA KAZANAN TAKIM : 3-1 KIRMIZI TAKIM KAZANDI

100 BİN TL'LİK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Ödülü kazanan isim henüz belli olmadı. Gecenin sonunda açıklanacak.

Kırmızı takım şuanda kendi arasında ödül oyunu oynayacak. Kazanan 1 isim 100 bin TL'nin sahibi olacak.

MASTERCHEF 21 TEMMUZ ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE OLDU?

Bugünkü ödül oyununun ödülü 100 bin TL oldu. İlk turda bir takım kazanacak ve 2. turda ise kazanan takımdan 1 kişi 100 bin Lira'nın sahibi olacak.