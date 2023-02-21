21 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?

Gaziantep'te elektrik kesintileri ne zaman bitecek? 21 Şubat günü Gaziantep'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 21 Şubat günü Gaziantep'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Gaziantep elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Gaziantep elektrik kesintisi...

Gaziantep elektrik kesintisi listesi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Şubat günü Gaziantep'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Gaziantep'te hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Gaziantep'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gaziantep elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte Gaziantep elektrik kesintileri:

ŞAHİNBEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

60.YIL, ŞEHİT EROL ŞAHİN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TEKSTİLKENT, 47029 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

SAÇAKLI, MUSTAFA GÜÇ Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BARIŞ, FİKRİ PAŞA Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BEYDİLLİ, 66079 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

TURAN EMEKSİZ, 73006 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

DUMLUPINAR, 89053 NOLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.