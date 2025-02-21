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21 Şubat Cuma 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi

21 Şubat Cuma 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 21 Şubat Cuma 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Şubat 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 21 Şubat 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

21 Şubat Cuma 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Şubat 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 21 Şubat 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

~ RESMÎ GAZETE'NİN YAYIMLANMASI ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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