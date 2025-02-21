Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
Yeniden Refah Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt

21 Şubat canlı altın fiyatları: Yarım gram altın ne kadar 2025? Gram altın kaç TL?

21 Şubat canlı altın fiyatları: Yarım gram altın ne kadar 2025? Gram altın kaç TL?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeler, altın fiyatlarının yeni zirvelere ulaşmasına neden oldu. Özellikle ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük vergisi kararları ve Çin'in buna karşılık aldığı ekonomik tedbirler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açtı. 21 Şubat 2025 itibarıyla altın fiyatlarında önemli bir yükseliş kaydedildi. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat 2025'te Çin'den ithal edilen ürünlere %10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Bu kararın gerekçesi olarak, Çin'in sentetik afyon hammaddesi fentanilin ABD'ye girişini engellemekte yetersiz kalması gösterildi. Çin ise bu hamleye karşılık olarak, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere %10 ila %15 arasında ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Bu süreçte küresel ticarette belirsizlik artarken, yatırımcılar altına yöneldi ve altın fiyatları hızla yükseldi.

Altının ons fiyatı, 21 Şubat 2025 Cuma günü 2.930 dolardan işlem gördü. Uzmanlar, küresel ticaret savaşlarının ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarının daha da artabileceğini öngörüyor. Peki, 21 Şubat 2025 altında son durum ne? Yarım gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

21 Şubat canlı altın fiyatları: Yarım gram altın ne kadar 2025? Gram altın kaç TL?Güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 16:13 itibariyle yüzde 0,10 artarak 3432,46'dan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 16:13 itibariyle yüzde -0,13 değer kaybıyla 5563,75'den işlem görüyor.

21 Şubat canlı altın fiyatları: Yarım gram altın ne kadar 2025? Gram altın kaç TL?Yarım gram altın ne kadar

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 16:13 itibariyle yüzde -0,13 değer kaybıyla 11127,50'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 16:13 itibariyle yüzde - 0,13 değer kaybıyla 22220,65'den işlem görüyor.

21 Şubat canlı altın fiyatları: Yarım gram altın ne kadar 2025? Gram altın kaç TL?Tam altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 11:00 itibariyle yüzde -0,19 değer kaybıyla 2932,52'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3516 liradan alınırken 3553 liradan satılıyor.

21 Şubat canlı altın fiyatları: Yarım gram altın ne kadar 2025? Gram altın kaç TL?ONS altın ne kadar

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Nasuh Mahruki hakkında mahkeme kararını verdi
img

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı
img

Devrim niteliğinde hamle! Kanayan yaraya neşter vuruluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

Genç kadının sarf ettiği cümleyi duyan eşi bıçağı saplamaya başlamış
Yılmaz Erdoğan'ın 'Deli Emin' karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı
Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir arada: Şükür kavuşturana

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı

Yeni tanıştığı adamla öpüşen gelinin başı fena yandı
Darphane, bazı paraların üretimini durdurdu

Türkiye'de bazı paraların üretimi durduruldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.