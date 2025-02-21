21 Şubat canlı altın fiyatları: Yarım gram altın ne kadar 2025? Gram altın kaç TL?

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat 2025'te Çin'den ithal edilen ürünlere %10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Bu kararın gerekçesi olarak, Çin'in sentetik afyon hammaddesi fentanilin ABD'ye girişini engellemekte yetersiz kalması gösterildi. Çin ise bu hamleye karşılık olarak, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere %10 ila %15 arasında ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Bu süreçte küresel ticarette belirsizlik artarken, yatırımcılar altına yöneldi ve altın fiyatları hızla yükseldi.

Altının ons fiyatı, 21 Şubat 2025 Cuma günü 2.930 dolardan işlem gördü. Uzmanlar, küresel ticaret savaşlarının ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarının daha da artabileceğini öngörüyor. Peki, 21 Şubat 2025 altında son durum ne? Yarım gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

Güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 16:13 itibariyle yüzde 0,10 artarak 3432,46'dan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 16:13 itibariyle yüzde -0,13 değer kaybıyla 5563,75'den işlem görüyor.

Yarım gram altın ne kadar

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 16:13 itibariyle yüzde -0,13 değer kaybıyla 11127,50'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 16:13 itibariyle yüzde - 0,13 değer kaybıyla 22220,65'den işlem görüyor.

Tam altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 11:00 itibariyle yüzde -0,19 değer kaybıyla 2932,52'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3516 liradan alınırken 3553 liradan satılıyor.

ONS altın ne kadar