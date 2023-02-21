21 Şubat 2023 Tv8 Yayın Akışı
TV Haberleri
21 Şubat 2023 Salı günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 Dizi
03:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
12:00 Kırmızı Oda
15:00 Kırmızı Oda
18:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2023
23:00 Liverpool - Real Madrid
Kaynak: InterSinema.com / TV