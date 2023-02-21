21 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 21 Şubat 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Maç Saati 01:45 Süper Lig Haftanın Golleri 02:00 Y. Kayserispor - A. Konyaspor 03:45 Süper Lig Haftanın Golleri 04:00 Ankaragücü - Trabzonspor 05:45 Süper Lig Haftanın Golleri 06:00 Fenerbahçe - B. Giresunspor 07:45 Süper Lig Haftanın Golleri 08:00 M. Başakşehir - Galatasaray 09:45 Beşiktaş - Antalyaspor 10:30 Fenerbahçe - Konyaspor 11:00 beIN Manşet 12:30 Fenerbahçe - Gençlerbirliği 14:00 Y. Kayserispor - A. Konyaspor 15:45 Süper Lig Haftanın Golleri 16:00 Ankaragücü - Trabzonspor 17:45 Süper Lig Haftanın Golleri 18:00 Fenerbahçe - B. Giresunspor 19:45 Süper Lig Haftanın Golleri 20:00 M. Başakşehir - Galatasaray 21:45 Beşiktaş - Antalyaspor 22:30 Fenerbahçe - Konyaspor 23:00 İstatistik Bankası 23:30 Süper Lig Haftanın Golleri 23:45 1. Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com / TV Fenerbahçe Konyaspor beIN TV Haberler

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