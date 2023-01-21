21 Ocak 2023 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
21 Ocak 2023 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:30 Hangimiz Sevmedik
03:50 Seksenler
04:45 Kuklalı Köşk
06:05 Ege'nin Hamsisi
09:25 Hayallerinin Peşinde
09:45 Al Sancak
12:40 Yürek Çıkmazı
15:55 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı