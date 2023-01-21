21 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 21 Ocak 2023 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Aktüel Futbol 02:00 Milan - Inter 03:45 Spor Toto Süper Lig Özetler 04:15 Spor Toto 1. Lig Özetler 04:45 Hollanda Eredivisie Goller 04:55 Spor Takvimi 05:00 Aktüel Futbol 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:45 Milan - Inter 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Portekiz Süper Lig Özetler 09:40 Hollanda Eredivisie Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:50 İtalya Seri A Goller 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler 14:00 TBMM-TV 16:00 Gündem Futbol 16:55 Atalanta - Spezia 19:00 Spor Merkezi 19:55 Lazio - Bologna 22:00 Spor Akşamı 22:55 Juventus - Monza Kaynak: InterSinema.com / TV Aktüel Futbol Spor TV Haberler

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