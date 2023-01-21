21 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
21 Ocak 2023 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Aktüel Futbol
02:00 Milan - Inter
03:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:45 Hollanda Eredivisie Goller
04:55 Spor Takvimi
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:45 Milan - Inter
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Portekiz Süper Lig Özetler
09:40 Hollanda Eredivisie Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:50 İtalya Seri A Goller
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
16:55 Atalanta - Spezia
19:00 Spor Merkezi
19:55 Lazio - Bologna
22:00 Spor Akşamı
22:55 Juventus - Monza