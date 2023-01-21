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21 Ocak 2023 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

21 Ocak 2023 Star Yayın Akışı

21 Ocak 2023 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Ömer

03:00 Toprak ile Fidan

04:00 Hayat Bazen Tatlıdır

05:30 Söz

06:00 Gecenin Ucunda

08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

09:00 Meltem Demir ile Hanımeli

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Ömer

14:00 Çöp Adam

16:00 Dizi

18:15 Star Haber

19:00 Bıçaklar Çekildi

21:45 Bıçaklar Çekildi

Kaynak: InterSinema.com / TV

Ömer Star TV Haberler

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