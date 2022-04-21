21 Nisan Perşembe TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV bugünkü TV yayın akışı
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21 Nisan 2022 Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Survivor, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 21 Nisan Perşembe TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam televizyonda neler var? 21 Nisan TV yayın akışı bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 18 Nisan yayın akışı Bugün hangi diziler var? 21 Nisan Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 21 Nisan Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Nisan Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Aziz
- 02:45 Baba
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
- 20:30 Mahkum
- 23:45 Aşk Mantık İntikam
- 02:00 Son Yaz
- 03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 16:45 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız
- 00:15 Sadakatsiz
- 02:40 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Pelin'in Mutfağı
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Mutluluk Zamanı
- 22:15 Arkadaşım Hoşgeldin
- 00:15 Yerli Sinema Mutluluk Zamanı
- 02:20 Aramızda Kalsın
- 03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
- 08:50 Ramazan Klipleri
- 08:55 Kuşlarla Yolculuk
- 09:45 Bir İyilik Hikayesi
- 10:00 Alişan ile Hayata Gülümse
- 15:30 Bir İyilik Hikayesi
- 15:45 Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli
- 17:00 Ana Haber
- 17:25 İddiaların Aksine
- 17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 19:00 Ramazan Sevinci
- 20:10 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
- 00:15 Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli
- 01:30 Kasaba Doktoru
- 02:45 Sahur Bereketi
- 04:45 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:10 Bir Zamanlar Çukurova
00:30 Destan
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan