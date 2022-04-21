21 Nisan Perşembe TV yayın akışı! Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV bugünkü TV yayın akışı

Bu akşam televizyonda neler var? 21 Nisan TV yayın akışı bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 18 Nisan yayın akışı Bugün hangi diziler var? 21 Nisan Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 21 Nisan Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Nisan Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

21 NİSAN YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Aziz

02:45 Baba

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

Arası 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:30 Mahkum

23:45 Aşk Mantık İntikam

02:00 Son Yaz

03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 Sadakatsiz

02:40 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Pelin'in Mutfağı

18:30 Star Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Mutluluk Zamanı

22:15 Arkadaşım Hoşgeldin

00:15 Yerli Sinema Mutluluk Zamanı

02:20 Aramızda Kalsın

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:50 Ramazan Klipleri

08:55 Kuşlarla Yolculuk

09:45 Bir İyilik Hikayesi

10:00 Alişan ile Hayata Gülümse

15:30 Bir İyilik Hikayesi

15:45 Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli

17:00 Ana Haber

17:25 İddiaların Aksine

17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci

20:10 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

00:15 Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli

01:30 Kasaba Doktoru

02:45 Sahur Bereketi

04:45 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 Bir Zamanlar Çukurova

00:30 Destan

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

Haberler.com - Gündem