21 Nisan 2025 Resmî Gazete kararları! Resmî Gazete kararları nelerdir?

21 Nisan 2025 Resmî Gazete kararları da devlet kurumları, atamalar ve yeni mevzuat düzenlemeleri hakkında önemli bilgiler sunuyor. Vatandaşlar ve kurumlar, 21 Nisan 2025 Resmî Gazete kararları içerisinde yer alan düzenlemeleri yakından takip ederek yeni uygulamalara hazırlanıyor. Peki, Resmî Gazete kararları nelerdir? İşte detaylar...

21 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI NELERDİR?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Bioizmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri