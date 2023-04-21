21 Nisan 2023 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
21 Nisan 2023 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:45 Tapduk Emre Aşkın Yolculuğu Hikayeler
04:55 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
05:50 Bayram Namazı
07:20 Kuşlarla Yolculuk
08:30 Bayram Sevinci
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:45 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2
15:35 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Meraklı Köfteci
21:40 Bayram Havası