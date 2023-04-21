21 Nisan 2023 Ntv Yayın Akışı
TV Haberleri
21 Nisan 2023 Cuma günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?
Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
NTV YAYIN AKIŞI
00:00 Bugün Yarın
00:50 Paranın Nabzı
00:55 Hava Durumu
01:00 Bugün Yarın
01:35 Gece Gündüz (Tekrar)
01:55 Hava Durumu
02:00 Haber Bülteni
02:25 Hava Durumu
02:30 Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler (Tekrar)
03:00 Haber Bülteni
03:10 Hava Durumu
03:15 Özel Dosya: Barış Kenti Yasta Roma Dönemi (Tekrar)
04:00 Haber Bülteni
04:15 Halkın Sanatı (Tekrar)
04:55 Hava Durumu
05:00 Haber Bülteni
05:10 Hava Durumu
05:15 Macerasever (Tekrar)
06:00 Haber Bülteni
06:45 Paranın Nabzı
06:50 Laf Aramızda
06:55 Hava Durumu
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Ayrıcalıklı Rotalar (Tekrar)
09:50 Piyasa Ekranı
09:55 Hava Durumu
10:00 Haber Bülteni
10:15 Paranın Nabzı
10:20 Tekno Hayat
10:45 Spor
10:55 Hava Durumu
11:00 Haber Bülteni
11:15 Paranın Nabzı
11:20 Yaşasın Hayat
11:45 Spor
11:55 Hava Durumu
12:00 Haber Bülteni
12:10 Paranın Nabzı
12:15 Halkın Sanatı (Tekrar)
12:45 Spor
12:55 Hava Durumu
13:00 Haber Bülteni
13:45 Piyasa Ekranı
13:50 Laf Aramızda
13:55 Hava Durumu
14:00 Haber Bülteni
14:20 Piyasa Ekranı
14:25 Özel Dosya: Kışladan Kütüphaneye
14:45 Spor
14:55 Hava Durumu
15:00 Haber Bülteni
15:35 Paranın Nabzı
15:40 Spor
15:50 Laf Aramızda
15:55 Hava Durumu
16:00 Haber Bülteni
16:10 Piyasa Ekranı
16:15 Spor
16:25 Macerasever (Tekrar)
16:55 Hava Durumu
17:00 Haber Bülteni
17:30 Paranın Nabzı
17:35 Gece Gündüz
17:49 Laf Aramızda
17:55 Hava Durumu
18:00 Haber Bülteni
18:10 Piyasa Ekranı
18:15 Ayrıcalıklı Rotalar (Tekrar)
18:45 Spor
18:55 Hava Durumu
19:00 Haber Bülteni
19:10 Piyasa Ekranı
19:15 Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler
19:55 Hava Durumu
20:00 Ana Haber
20:50 Piyasa Ekranı
20:55 Hava Durumu
21:00 Mete Çubukçu İle Pasaport
21:55 Hava Durumu
22:00 Yaşasın Hayat
22:55 Hava Durumu
23:00 Haber Bülteni
23:10 Paranın Nabzı
23:15 Özel Dosya: Barış Kenti Yasta (Tekrar)
23:55 Hava Durumu