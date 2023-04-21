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21 Nisan 2023 Ntv Yayın Akışı

21 Nisan 2023 Ntv Yayın Akışı

TV Haberleri

21 Nisan 2023 Cuma günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?

Ntv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Ntv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

NTV YAYIN AKIŞI

00:00 Bugün Yarın

00:50 Paranın Nabzı

00:55 Hava Durumu

01:00 Bugün Yarın

01:35 Gece Gündüz (Tekrar)

01:55 Hava Durumu

02:00 Haber Bülteni

02:25 Hava Durumu

02:30 Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler (Tekrar)

03:00 Haber Bülteni

03:10 Hava Durumu

03:15 Özel Dosya: Barış Kenti Yasta Roma Dönemi (Tekrar)

04:00 Haber Bülteni

04:15 Halkın Sanatı (Tekrar)

04:55 Hava Durumu

05:00 Haber Bülteni

05:10 Hava Durumu

05:15 Macerasever (Tekrar)

06:00 Haber Bülteni

06:45 Paranın Nabzı

06:50 Laf Aramızda

06:55 Hava Durumu

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Ayrıcalıklı Rotalar (Tekrar)

09:50 Piyasa Ekranı

09:55 Hava Durumu

10:00 Haber Bülteni

10:15 Paranın Nabzı

10:20 Tekno Hayat

10:45 Spor

10:55 Hava Durumu

11:00 Haber Bülteni

11:15 Paranın Nabzı

11:20 Yaşasın Hayat

11:45 Spor

11:55 Hava Durumu

12:00 Haber Bülteni

12:10 Paranın Nabzı

12:15 Halkın Sanatı (Tekrar)

12:45 Spor

12:55 Hava Durumu

13:00 Haber Bülteni

13:45 Piyasa Ekranı

13:50 Laf Aramızda

13:55 Hava Durumu

14:00 Haber Bülteni

14:20 Piyasa Ekranı

14:25 Özel Dosya: Kışladan Kütüphaneye

14:45 Spor

14:55 Hava Durumu

15:00 Haber Bülteni

15:35 Paranın Nabzı

15:40 Spor

15:50 Laf Aramızda

15:55 Hava Durumu

16:00 Haber Bülteni

16:10 Piyasa Ekranı

16:15 Spor

16:25 Macerasever (Tekrar)

16:55 Hava Durumu

17:00 Haber Bülteni

17:30 Paranın Nabzı

17:35 Gece Gündüz

17:49 Laf Aramızda

17:55 Hava Durumu

18:00 Haber Bülteni

18:10 Piyasa Ekranı

18:15 Ayrıcalıklı Rotalar (Tekrar)

18:45 Spor

18:55 Hava Durumu

19:00 Haber Bülteni

19:10 Piyasa Ekranı

19:15 Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler

19:55 Hava Durumu

20:00 Ana Haber

20:50 Piyasa Ekranı

20:55 Hava Durumu

21:00 Mete Çubukçu İle Pasaport

21:55 Hava Durumu

22:00 Yaşasın Hayat

22:55 Hava Durumu

23:00 Haber Bülteni

23:10 Paranın Nabzı

23:15 Özel Dosya: Barış Kenti Yasta (Tekrar)

23:55 Hava Durumu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: InterSinema.com / TV

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