21 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
21 Nisan 2023 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:00 Discovery Golf
01:30 The Minute
01:35 Bisiklet: Alpler Turu
02:30 Bisiklet: Fleche Wallonne
03:30 Bisiklet: Fleche Wallonne
05:00 Dünya Snooker Şampiyonası
07:00 Bisiklet: Alpler Turu
08:00 Bisiklet: Fleche Wallonne
09:00 Bisiklet: Fleche Wallonne
10:30 The Minute
10:35 Dünya Snooker Şampiyonası
12:00 Yelken: The Ocean Race
12:30 The Power Of Sport
13:00 Portimao 6 Saat
14:00 Le Mans 24 Saat
15:00 Dünya Snooker Şampiyonası
16:00 Dünya Snooker Şampiyonası
19:00 Bisiklet: Alpler Turu
20:00 Bisiklet: Fleche Wallonne
20:45 Avrupa Güreş Şampiyonası
21:15 Dünya Snooker Şampiyonası
22:00 Dünya Snooker Şampiyonası