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21 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı

21 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

21 Nisan 2023 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

01:00 Discovery Golf

01:30 The Minute

01:35 Bisiklet: Alpler Turu

02:30 Bisiklet: Fleche Wallonne

03:30 Bisiklet: Fleche Wallonne

05:00 Dünya Snooker Şampiyonası

07:00 Bisiklet: Alpler Turu

08:00 Bisiklet: Fleche Wallonne

09:00 Bisiklet: Fleche Wallonne

10:30 The Minute

10:35 Dünya Snooker Şampiyonası

12:00 Yelken: The Ocean Race

12:30 The Power Of Sport

13:00 Portimao 6 Saat

14:00 Le Mans 24 Saat

15:00 Dünya Snooker Şampiyonası

16:00 Dünya Snooker Şampiyonası

19:00 Bisiklet: Alpler Turu

20:00 Bisiklet: Fleche Wallonne

20:45 Avrupa Güreş Şampiyonası

21:15 Dünya Snooker Şampiyonası

22:00 Dünya Snooker Şampiyonası

Kaynak: InterSinema.com / TV

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