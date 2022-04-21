21 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı
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21 Nisan 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Aktüel Futbol
02:00 Juventus - Fiorentina
03:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:35 İngiltere Premier Lig Özetler
04:55 Spor Takvimi
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:35 İtalya Serie A Özetler
09:55 Efsanelerin İzinde
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:45 Spor Toto Süper Lig Panorama
14:00 TBMM-TV
16:55 Adanaspor A.Ş.- Yılport Samsunspor
19:00 Spor Merkezi
22:30 Spor Akşamı
23:00 Başlama Vuruşu