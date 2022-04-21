21 Nisan 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Aktüel Futbol

02:00 Juventus - Fiorentina

03:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

04:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

04:35 İngiltere Premier Lig Özetler

04:55 Spor Takvimi

05:00 Aktüel Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:35 İtalya Serie A Özetler

09:55 Efsanelerin İzinde

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:45 Spor Toto Süper Lig Panorama

14:00 TBMM-TV

16:55 Adanaspor A.Ş.- Yılport Samsunspor

19:00 Spor Merkezi

22:30 Spor Akşamı

23:00 Başlama Vuruşu

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