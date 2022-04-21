21 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı
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21 Nisan 2022 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Snooker Dünya Şampiyonası
00:55 Haberler
01:00 Discovery Golf
01:30 Bisiklet: La Fleche Wallonne
02:30 Bisiklet: La Fleche Wallonne
03:15 Bisiklet: Alpler Turu
04:00 Snooker Dünya Şampiyonası
06:00 Bisiklet: Alpler Turu
07:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne
08:00 Snooker Dünya Şampiyonası
09:30 Bisiklet: La Fleche Wallonne
10:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne
11:00 Discovery Golf
11:30 Snooker Dünya Şampiyonası
13:00 Eset V4 Cup
13:15 Le Mans 24 Saat
14:00 Bisiklet: Alpler Turu
15:00 Bisiklet: Alpler Turu
16:25 Snooker Dünya Şampiyonası
18:00 Snooker Dünya Şampiyonası
19:00 Haberler
19:05 Bisiklet: Alpler Turu
19:45 Le Mans 24 Saat
20:25 Eset V4 Cup
20:40 Haberler
20:45 Snooker Dünya Şampiyonası