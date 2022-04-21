21 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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21 Nisan 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Fenerbahçe - Göztepe
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Kuşak Çatışması
03:00 Yeni Nesil Talk Show
04:00 Süper Hikayem
05:00 Farklı Açı
05:30 Kaleci ve Golcü
07:00 Yeni Gün
09:00 Fenerbahçe - Göztepe
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 İstanbulspor - Trabzonspor
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 ÖK Y. Malatyaspor - İH Konyaspor
14:30 DG Sivasspor - A. Alanyaspor
15:00 FTA Antalyaspor - Y. Kayserispor
15:30 Beşiktaş - Kasımpaşa
16:00 Kasımpaşa - A. Demirspor
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Farklı Açı
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Futbolun Şehirleri
20:00 Muhabir Masası
21:00 Bi'de Bana Sor
22:00 Santra
23:30 İstatistik Bankası