21 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler

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21 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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21 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

21 Nisan 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Fenerbahçe - Göztepe

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Kuşak Çatışması

03:00 Yeni Nesil Talk Show

04:00 Süper Hikayem

05:00 Farklı Açı

05:30 Kaleci ve Golcü

07:00 Yeni Gün

09:00 Fenerbahçe - Göztepe

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:30 İstanbulspor - Trabzonspor

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 ÖK Y. Malatyaspor - İH Konyaspor

14:30 DG Sivasspor - A. Alanyaspor

15:00 FTA Antalyaspor - Y. Kayserispor

15:30 Beşiktaş - Kasımpaşa

16:00 Kasımpaşa - A. Demirspor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Farklı Açı

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Futbolun Şehirleri

20:00 Muhabir Masası

21:00 Bi'de Bana Sor

22:00 Santra

23:30 İstatistik Bankası

InterSinema.com / TV

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Göztepe, beIN, TV, Haberler

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