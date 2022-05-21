21 Mayıs Tarihte Bugün ne odu? 21 Mayıs'ta ne oldu? 21 Mayıs ne günü? 21 Mayıs'ta doğan ünlüler! - Haberler

21 Mayıs'ta doğan ünlüler! 21 Mayıs'ta ne oldu? 21 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar, 21 Mayıs'ta ölenler ve 21 Mayıs'ta doğanlar merak ediliyor. 21 Mayıs yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 21 Mayıs ne günü? 21 Mayıs dünya ne günü? 21 Mayıs'ta kim öldü? İşte, 21 Mayıs doğumlu ünlüler haberimizde...

21 MAYIS TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

21 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

996 - III. Otto, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu tacını giydi. 16 yaşındaki Otto, 3 yaşından beri Almanya Kralıydı. İmparatorluğu 6 sene sürdü.

1847 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Defterhane-iş Amire Kalemi) kuruldu.

1881 - Amerikan Kızılhaçı, Clara Barton tarafından kuruldu.

1900 - Rusya, Çin'deki Boxer ayaklanmasını bahane ederek Mançurya'yı işgale başladı.

1904 - FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Paris'te kuruldu.

1927 - Amerikalı havacı Charles Lindbergh, 'Sprit of St. Louis' adlı uçağıyla New York'tan Paris'e uçarak, Atlas Okyanusu'nu geçen ilk pilot oldu.

1960 - Harp Okulu öğrencileri, Hükûmet aleyhine sessiz yürüyüş yaptı.

1963 - Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir, Anayasa'nın önerdiği bazı reformların gerçekleştirilmediği gerekçesiyle ikinci bir darbe girişiminde bulundu, fakat başarılı olamadı.

1979 - San Francisco, Kaliforniya'da Dan White'ın, Harvey Milk ve George Moscone cinayetlerinden minimum cezayı almasına karşı, "White Night Riots" (Beyaz Gece Ayaklanması) yaşandı.

1981 - Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü törenlerle kutlandı.

1983 - Avrupa Konseyi'nin, Avrupa medeniyetinin zenginliğini oluşturan kültürleri tanıtmak amacıyla düzenlediği sergilerden 18.'si İstanbul'da Anadolu Medeniyetleri Sergisi adıyla açıldı.

1991 - Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi öldürüldü.

1994 - Hac'da şeytan taşlama sırasında izdiham çıktı: Yedisi Türk olmak üzere 185 hacı öldü.

1996 - Örtülü ödenekten 5.5 milyar lira ile bazı kişi ve kuruluşları dolandırdığı öne sürülen Selçuk Parsadan, Balıkesir'in Altınoluk beldesinde yakalandı.

1997 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisi'nin Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği gerekçesiyle sürekli kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı.

2004 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa değişikliğini onayladı ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) kaldırıldı.

2017 - Fenerbahçe, Olympiakos'u yenerek EuroLeague şampiyonu oldu.

21 MAYIS'TA DOĞAN ÜNLÜLER

21 Mayıs'ta doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1173 - Shinran, Japon Budist keşiş (ö. 1263)

1471 - Albrecht Dürer, Alman ressam ve matematikçi (ö. 1528)

1527 - II. Felipe, İspanya Kralı (ö. 1598)

1688 - Alexander Pope, İngiliz şair (ö. 1744)

1799 - Mary Anning, Britanyalı fosil koleksiyoncusu, fosil taciri ve paleontolojist (ö. 1847)

1808 - Lavrentiy Alekseyeviç Zagoskin, Rus deniz subayı ve Alaska kâşifi (ö. 1890)

1816 - Stephen Allen Benson, Liberyalı siyasetçi (ö. 1865)

1844 - Henri Rousseau, Fransız ressam (ö. 1910)

1851 - Léon Bourgeois, Fransız siyasetçi (ö. 1925)

1855 - Émile Verhaeren, Belçikalı şair (ö. 1916)

1902 - Marcel Breuer, Amerikalı mimar ve tasarımcı (ö. 1981)

1913 - Suzan Kahramaner, Türk akademisyen ve Türkiye'nin ilk kadın matematikçilerinden (ö. 2006)

1916 - Harold Robbins, Amerikalı roman yazarı (ö. 1997)

1921 - Andrey Saharov, Rus fizikçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1989)

1925 - Frank Kameny, Amerikalı gökbilimci ve LGBT hakları eylemcisi (ö. 2011)

1928 - Dore Ashton, Amerikalı akademisyen, yazar, sanat tarihçisi ve eleştirmen (ö. 2017)

1947 - İlber Ortaylı, Türk akademisyen ve tarihçi

1952 - Mr. T, Amerikalı oyuncu ve profesyonel güreşçi

1955 - Ayşe Kökçü, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1955 - Sergey Şoygu, Tuva kökenli Rus asker ve siyasetçi

1957 - Renée Soutendijk, Hollandalı oyuncu

1959 - Nick Cassavetes, Amerikalı sinema oyuncusu, senaryo yazarı ve film yapımcısı

1960 - Jeffrey Dahmer, Amerikalı seri katil (ö. 1994)

1962 - Payidar Tüfekçioğlu, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2017)

1966 - Lisa Edelstein, Amerikalı aktris ve oyun yazarı

1967 - Chris Benoit, Kanadalı profesyonel güreşçi (ö. 2007)

1968 - Nasuh Mahruki, Türk dağcı, yazar ve fotoğrafçı

1968 - Nihat Odabaşı, Türk fotoğrafçı

1972 - The Notorious B.I.G., Amerikalı rapçi (d. 1997)

1973 - Stewart Cink, Amerikalı golfçü

1974 - Fairuza Balk, Amerikalı oyuncu

1974 - Havoc, Amerikalı rapçi ve yapımcı

1974 - Masaru Hashiguchi, Japon futbolcu

1976 - Carlo Ljubek, Hırvat kökenli Alman oyuncu

1976 - Stuart Bingham, İngiliz profesyonel snooker oyuncusu

1979 - Hideo Hashimoto, Japon millî futbolcu

1979 - Lino Guanciale, İtalyan oyuncu

1979 - Mamadou Bagayoko, Fransız asıllı Malili futbolcu

1980 - Aydın Çetin, Türk futbolcu

1980 - Gotye, Belçikalı-Avustralyalı müzisyen, şarkı sözü yazarı ve besteci

1981 - Edson Buddle, Amerikan millî futbolcu

1981 - Maximilian Mutzke, Alman şarkıcı

1982 - Saygın Soysal, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1985 - Alison Carroll, İngiliz model

1985 - Galena, Bulgar pop-folk şarkıcısı

1985 - Mark Cavendish, Man Adalı profesyonel yol bisikleti yarışçısı

1985 - Mutya Buena, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı

1986 - Mario Mandzukic, Hırvat futbolcu

1986 - Masato Morishige, Japon futbolcu

1986 - Park So-jin, Güney Koreli şarkıcı

1987 - Ashlie Brillault, Amerikalı oyuncu

1987 - Hit-Boy, Amerikalı hip hop şarkıcısı ve prodüktör

1987 - Mateus de Souza, Brezilyalı futbolcu

1987 - Wilson Morelo, Kolombiyalı futbolcu

1988 - Idir Ouali, Fransız futbolcu

1988 - Kim Joo-ri, Güney Koreli manken

1988 - Muhammed Ali Atam, Türk millî futbolcu

1989 - Gülcan Mıngır, Türk atlet

1989 - Hal Robson-Kanu, Galli futbolcu

1990 - Rene Krhin, Sloven futbolcu

1991 - Abdoulay Diaby, Malili futbolcu

1991 - Guilherme, Brezilyalı futbolcu

1992 - Dylan van Baarle, Hollandalı profesyonel yol bisikletçisi

1992 - Hutch Dano, Amerikalı oyuncu ve rap sanatçısı

1992 - Juwan Staten, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1993 - Daniel Sotres, İspanyol kaleci

1993 - Luke Garbutt, İngiliz futbolcu

1993 - Matías Kranevitter, Arjantinli futbolcu

1994 - Tom Daley, İngiliz dalgıç

1996 - Dorukhan Toköz, Türk futbolcu

1996 - Eric Traoré, Burkina Fasolu futbolcu

1997 - Federico Bonazzoli, İtalyan futbolcu

1997 - Patrick Ngoma, Zambiyalı futbolcu

21 MAYIS'TA VEFAT EDENLER

21 Mayıs'ta vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1639 - Tommaso Campanella, İtalyan şair, yazar ve Platoncu filozof (d. 1568)

1865 - Christian Jürgensen Thomsen, Danimarkalı antik çağ tarihçisi (d. 1788)

1895 - Franz von Suppé, Avusturyalı besteci (d. 1819)

1920 - Eleanor Hodgman Porter, Amerikalı yazar (d. 1868)

1920 - Venustiano Carranza, Meksikalı siyasetçi (d. 1859)

1922 - Michael Mayr, Avusturyalı tarihçi (d. 1864)

1935 - Jane Addams, Amerikalı toplumsal reformcu ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1860)

1952 - John Garfield, Amerikalı aktör (d. 1913)

1965 - Geoffrey de Havilland, İngiliz uçak tasarımcısı (d. 1882)

1967 - Nurettin Baransel, Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 7. Genelkurmay Başkanı (d. 1897)

1971 - Avni Dilligil, Türk oyuncu (d. 1908)

1973 - İvan Konev, Sovyetler Birliği Mareşali (d. 1897)

1982 - Giovanni Muzio, İtalyan mimar ve akademisyen (d. 1893)

1983 - Eric Hoffer, Amerikalı yazar (d. 1902)

1991 - Rajiv Gandhi, Hindistan Başbakanı (d. 1944)

1997 - Mustafa Ekmekçi, Türk gazeteci ve yazar (d. 1924)

2000 - Barbara Cartland, İngiliz yazar (d. 1901)

2000 - John Gielgud, İngiliz oyuncu (d. 1904)

2005 - Şevki Şenlen, Türk millî futbolcu ve spor yazarı (d. 1949)

2008 - Cengiz Keskinkılıç, Türk tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve yönetmen (d. 1938)

2013 - Antoine Bourseiller, Fransız komedyen, tiyatro ve opera yönetmeni (d. 1930)

2014 - Jaime Lusinchi, Venezulalı siyasetçi (d. 1924)

2015 - César Boutteville, Fransız satranç oyuncusu (d. 1917)

2015 - Louis Johnson, Amerikalı bas gitarist ve müzisyen (d. 1955)

2016 - Gaston Berghmans, Flemenk kökenli Belçikalı oyuncu ve komedyen (d. 1926)

2016 - Ahtar Mansur, Taliban yöneticisi (d. 1956)

2016 - Nick Menza, Alman müzisyen (d. 1964)

2017 - Paul Judge, İngiliz iş adamı ve siyasi kişilik (d. 1949)

2017 - Jimmy LaFave, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve folk müzisyeni (d. 1955)

2017 - Philippa Roles, Galli kadın disk atma sporcusu (d. 1978)

2018 - António Arnault, Portekizli şair, yazar, avukat ve siyasetçi (d. 1936)

2018 - Anna Maria Ferrero, İtalyan oyuncu (d. 1934)

2018 - Gulam Rıza Hasani, İranlı alim (d. 1927)

2018 - Nabukazu Kuriki, Japon iş insanı ve dağcı (d. 1982)

2018 - Allyn Ann McLerie, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve dansçı (d. 1926)

2018 - Clint Walker, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1927)

2019 - Royce Mills, İngiliz sahne, televizyon ve sinema oyuncusu (d. 1942)

2019 - Yavuz Özkan, Türk yönetmen, yapımcı ve senarist (d. 1942)

2020 - Kamrun Nahar Putul, Bangladeşli kadın siyasetçi (d. 1955)

2020 - Hugo Ryckeboer, Belçikalı Batı Flaman diyalektologu (d. 1935)

2020 - Oliver E. Williamson, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1932)

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