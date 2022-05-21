21 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

21 Mayıs 2022 TRT spor Yayın Akışı
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21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
03:45 İngiltere Premier Lig Goller
04:00 FIFA Magazin
04:25 Spor Takvimi
04:30 Spor Artı
05:30 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Özel Dosya
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Efsanelerin İzinde
13:30 Gündem Futbol
15:30 Spor Bülteni
15:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmasıankara Keçiörengücü-mke
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşmasıbursaspor-nasadoge Menem
21:00 Futbol Gecesi
23:00 Teknik Analiz