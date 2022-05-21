21 Mayıs 2022 Show Yayın Akışı - Haberler

Kimliksiz tarım işçisi ailenin dramı... Hem kendinin hem de 3 çocuğunun kimliği yok

Kılıçdaroğlu: "Halktan, Emekten, Alın Terinden Yana Olan; Torpili Değil de Hak Edene Hakkını Teslim Eden Bir Siyasi Anlayışa İhtiyacımız Var. Bunu...