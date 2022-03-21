21 Mart TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 21 Mart Pazartesi ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 21 Mart yayın akışı Bugün hangi diziler var? 21 Mart Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 21 Mart Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Mart Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

21 MART PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI (21 MART 2022 PAZARTESİ)

06:00 Gelin Evi

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kuruş

00:15 Hızlı ve Öfkeli 4

02:30 Aziz

04:30 Hızlı ve Öfkeli 4

ATV YAYIN AKIŞI (21 MART 2022 PAZARTESİ)

06:20 Destan

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Adı Sevgi

03:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

05:35 Yalnız Kurt

KANAL D YAYIN AKIŞI (21 MART 2022 PAZARTESİ)

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kuş Buraya Gelecek

22:00 O Kuş Buraya Gelecek

00:00 Dört Köşe

02:15 Gelinim Mutfakta

05:15 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI (21 MART 2022 PAZARTESİ)

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

Arası 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

02:30 En Hamarat Benim

05:00 Elkızı

06:00 Zümrüdüanka

STAR TV YAYIN AKIŞI (21 MART 2022 PAZARTESİ)

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

22:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

00:45 Aramızda Kalsın

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI (21 MART 2022 PAZARTESİ)

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:15 Canım Annem

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Canım Annem

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

TRT 1 YAYIN AKIŞI (21 MART 2022 PAZARTESİ)

05:00 Elimi Bırakma

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:30 Ege'nin Hamsisi

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

01:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

04:20 Şehrime Hoş Geldiniz

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