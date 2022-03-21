21 Mart TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 21 Mart Pazartesi ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var?
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21 Mart Pazartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 21 Mart TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 21 Mart yayın akışında neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 21 Mart yayın akışı Bugün hangi diziler var? 21 Mart Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 21 Mart Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Mart Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
21 MART PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI (21 MART 2022 PAZARTESİ)
- 06:00 Gelin Evi
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Üç Kuruş
- 00:15 Hızlı ve Öfkeli 4
- 02:30 Aziz
- 04:30 Hızlı ve Öfkeli 4
ATV YAYIN AKIŞI (21 MART 2022 PAZARTESİ)
- 06:20 Destan
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 00:20 Adı Sevgi
- 03:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 05:35 Yalnız Kurt
KANAL D YAYIN AKIŞI (21 MART 2022 PAZARTESİ)
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 O Kuş Buraya Gelecek
- 22:00 O Kuş Buraya Gelecek
- 00:00 Dört Köşe
- 02:15 Gelinim Mutfakta
- 05:15 Küçük Ağa
FOX TV YAYIN AKIŞI (21 MART 2022 PAZARTESİ)
- 08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
- 20:00 Yasak Elma
- 23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
- 02:30 En Hamarat Benim
- 05:00 Elkızı
- 06:00 Zümrüdüanka
STAR TV YAYIN AKIŞI (21 MART 2022 PAZARTESİ)
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
- 22:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
- 00:45 Aramızda Kalsın
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI (21 MART 2022 PAZARTESİ)
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
- 11:15 Survivor All Star
- 13:15 Canım Annem
- 15:00 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Canım Annem
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
TRT 1 YAYIN AKIŞI (21 MART 2022 PAZARTESİ)
- 05:00 Elimi Bırakma
- 08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:30 Ege'nin Hamsisi
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 01:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 04:20 Şehrime Hoş Geldiniz