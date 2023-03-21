21 Mart Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülşah Hanım kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 21 Mart Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 21 Mart Salı Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 21 MART BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (21 Mart Salı) Gülşah Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Gülşah Hanım'ın evine konuk olacak. Gülşah Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Filiz Hanım

2. gün yarışmacısı : Gülşah Hanım

3. gün yarışmacısı : Oğuzhan Bey

4. gün yarışmacısı : Seda Hanım

5. gün yarışmacısı : Onur Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Seda Hanım'ın Gülşah Hanım'a verdiği puan : -



Filiz Hanım'ın Gülşah Hanım'a verdiği puan : -



Oğuzhan Bey'in Gülşah Hanım'a verdiği puan : -



Onur Bey'in Gülşah Hanım'a verdiği puan : -

