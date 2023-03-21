İlkbahar ekinoksuyla beraber günler uzamaya başlayacak. Gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında 21 Mart ekinoksu nedir? 21 Mart ekinoksu günler uzuyor mu, kısalıyor mu? soruları aratıldı.

Baharın başlangıcı olarak da görülen 21 Mart hakkında detaylar merak ediliyor. 21 Mart gününe başlamamızla beraber arama motorlarında 21 Mart ekinoksu hakkında merak edilenler aratıldı. Peki, 21 Mart ekinoksu nedir? 21 Mart ekinoksu günler uzuyor mu, kısalıyor mu?

21 MART ÖNEMİ NEDİR?

Mart ekinoksu, Kuzey Yarımküre'de ilkbahar ekinoksu ve Güney Yarımküre'de sonbahar (sonbahar) ekinoksudur. Kuzey Yarımküre'de, gökbilimciler ve bilim adamları, astronomik yazın başladığı Haziran gündönümünde sona eren baharın başlangıcı olarak Mart ekinoksunu kullanırlar.

21 MART EKİNOKSU ÖZELLİKLERİ

- Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de sonbahar başlangıcıdır.

- Güney Yarımküre yaz, Kuzey Yarımküre kış mevsiminden çıktığı için (sıcaklık birikimi nedeniyle) Güney Yarımküre daha sıcaktır.

- 21 Mart'tan sonra ışınlar Ekvator'un kuzeyine daha dik geleceği için Kuzey Yarımküre'de gündüzler daha uzun olur.

- Kuzey Kutup Noktası'nda 6 ay süreli gündüzün, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 ay süreli gecenin başlangıcıdır.

21 Mart ilkbahar ekinoksu ve 23 Eylül ekinokslarının benzerlikleri

- Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir.

- Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açılarla gelir.

- Dünya'daki durgun sularda gel-git genliği artar.

- 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre'de gündüzler, Güney Yarımküre'den daha uzundur. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar ise Güney Yarımküre'deki gündüzler Kuzey Yarımküre'den daha uzundur.

- 21 Mart Kuzey Kutup Noktası'nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.

- Güneş'ten her iki yarımküreye gelen enerji miktarı eşit olmasına rağmen, sıcaklık birikiminin farklı olması nedeniyle, sıcaklıklar eşit değildir.

- Güneş ışınları kutup noktalarına teğet geçtiğinden, aydınlanma dairesi kutup noktaları üzerinde oluşmuştur. Kutuplarda alacakaranlık yaşanır.

- Tüm Dünya'da gece ve gündüz süreleri eşittir (Ekinoks).

- Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş aynı anda doğup, aynı anda batar.

- Her iki yarımkürede bahar mevsimlerinin başlangıcıdır. 21 Mart Kuzey Yarımküre'nin ilkbaharı, Güney Yarımküre'nin sonbaharıdır. 23 Eylül Güney Yarımküre'nin ilkbaharı, Kuzey Yarımküre'nin sonbaharıdır.

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks sözcüğünün kökeni Latince aequus (eşit) ve nox (gece) sözcüklerinin birleşimi olan aequinoctium sözcüğüne dayanır. Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, mart ve eylül olmak üzere yılda 2 kez gerçekleşiyor. 21 Mart ve 23 Eylül ekinoksları bahar aylarının başlangıcını simgeliyor.

21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.