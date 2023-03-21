21 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
21 Mart 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:45 Haftanın Golleri
02:00 A. Demirspor - FTA Antalyaspor
03:45 Haftanın Golleri
04:00 V. Karagümrük - M. Başakşehir
05:45 Haftanın Golleri
06:00 DG Sivasspor - Ankaragücü
07:45 1. Lig Haftanın Golleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 A. Konyaspor - Galatasaray
11:00 beIN Manşet
12:30 Beşiktaş - İstanbulspor
14:00 Süper Lig Maç Özetleri
15:00 Taraftar
16:00 Kasımpaşa - HK Ümraniyespor
17:45 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Bein 1. Lig
20:30 Sporun Mabetleri
21:00 Final
22:30 Haftanın Golleri
23:00 İstatistik Bankası
23:30 Süper Lig Haftası