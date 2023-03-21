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21 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

21 Mart 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

21 Mart 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:45 Haftanın Golleri

02:00 A. Demirspor - FTA Antalyaspor

03:45 Haftanın Golleri

04:00 V. Karagümrük - M. Başakşehir

05:45 Haftanın Golleri

06:00 DG Sivasspor - Ankaragücü

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 A. Konyaspor - Galatasaray

11:00 beIN Manşet

12:30 Beşiktaş - İstanbulspor

14:00 Süper Lig Maç Özetleri

15:00 Taraftar

16:00 Kasımpaşa - HK Ümraniyespor

17:45 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Bein 1. Lig

20:30 Sporun Mabetleri

21:00 Final

22:30 Haftanın Golleri

23:00 İstatistik Bankası

23:30 Süper Lig Haftası

Kaynak: InterSinema.com / TV

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