21 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Futbol Gecesi

04:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

04:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

04:55 Spor Takvimi

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

15:45 İngiltere Premier Lig Özetler

16:00 Gündem Futbol

17:50 Spor Atlası

18:00 Spor Merkezi

18:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Adanaspor A.ş.-eyüpspo

21:00 Taktik Analiz

23:00 Teknik Analiz

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