21 Mart 2022 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Aramızda Kalsın

03:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

04:30 Türk Müziği

05:30 İki Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:00 Umudun Askerleri Zeytin Dalı

18:30 Star Haber

20:00 Büyük Göç

23:00 Büyük Göç

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