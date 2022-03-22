21 Mart 2022 Haberleri
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21 Mart 2022 Manşet Haberleri.
- Bakan Soylu'ya eleştiri konusu olan polislerin şark görev sürelerinin düşürülmesi soruldu: Dengesizlik vardı
- Programı apar topar yayından kaldırılmıştı! Rıdvan Dilmen milli maçla ekranlara geri dönüyor
- Polisten kaçarken yol kenarına el bombası attılar
- Et ve Süt Kurumu'ndan kırmızı et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zam
- İş istediği belediye başkanına makamında silahlı saldırıda bulundu
- Portekiz maçı öncesi Stefan Kuntz'dan çarpıcı Arda Güler çıkışı: Bu sorunun sorulmaması lazım
- Biden'dan Rusya'ya tepki: Siber saldırıları püskürteceğiz, gerekirse cevap vereceğiz
- 1. Lig'de hakem aynı futbolcuya 5 saniye içerisinde 3 kart gösterdi, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Bakan Soylu, Hakkari'de polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanmasının perde arkasını anlattı: Hedef İstanbul'du
- Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Bizi destekleyen Türk vatandaşlarına minnettarız
- Portekiz'de Türkiye maçı öncesi deprem! Dünyaca ünlü futbolcular kadrodan çıkarıldı
- Zelenski, Rusya'nın barış şartlarıyla ilgili konuştu: Biz ültimatomu ancak yok olduğumuzda uygulayabiliriz
- Türkiye'de 21 Mart günü koronavirüs nedeniyle 80 kişi vefat etti, 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
- Beşiktaş'ta kritik toplantı sona erdi! Masada 3 teknik direktörün ismi var
- 77 yıllık gerginlik bitmiyor! Rusya, Japonya ile barış müzakerelerini sonlandırdı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı asgari ücrete zam mesajı: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
- Yusuf Yazıcı'yı dillerinden düşürmüyorlar! Ruslar, 11 yıllık gerçeği ortaya çıkardı
- Cinsel organlarında yarım kilo uyuşturucuyla yakalandılar
- Arazi anlaşmazlığı yaşadığı halasının oğlunu hakimin gözü önünde öldürdü
- AK Parti'den ikinci asgari ücret artışı açıklaması: Uygun koşullar oluştuğunda duyurulacak
- Survivor'da Batuhan Karacakaya, gönlünü Yağmur Banda'ya kaptırdı
- Rusya, Biden'ın Putin'e sert söylemleri üzerine ABD'ye nota verdi
- İngiltere Başbakanı Johnson, Zelenski ve ailesine sığınma teklif etmiş
- Alışveriş yapan annesini dükkanın önünde bekleyen çocuğa yumruklu saldırı kamerada
- 12 yaşındaki kız öğrenci okulda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
- Roman Abramovich'in önünde artık engel kalmadı! Rus milyarder, Göztepe'yi satın alıyor
- Son Dakika: AK Parti'den Adana'daki izinsiz gösterilerde polisin sert müdahalede bulunmasına tepki: Kabul edilemez
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- Ukrayna ile savaşta Putin'in şeytani planı devrede! Şartlarını kabul ettirmek için sivilleri hedef alıyor
- Skandal hareketinin bedeli ağır olacak! Giresunspor'un yıldızı Doukara savunmaya çağrıldı
- Bakırköy Adliyesi'nde bir kişi 5. kattan atlayarak intihar etti
- Boşanmak isteyen eşini marketten dönerken kızının gözü önünde başından vurdu
- CHP asgari ücret için yeni kanun teklifini Meclis'e sundu: Yılda iki kez belirlensin
- Son Dakika: Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, görevinden istifa etti
- Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyon ile ilgili bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
- Çin lideri Jinping, kaza yapan uçaktaki 132 kişi için acil kurtarma emri verdi
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