21 Kasım Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Erdem Bey kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 21 Kasım Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 21 Kasım Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 21 KASIM BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (21 Kasım Pazartesi) Erdem Bey yarışıyor. Bugün yarışmacılar Erdem Bey'in evine konuk olacak. Erdem Bey hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Erdem Bey

2. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

3. gün yarışmacısı : Funda Hanım

4. gün yarışmacısı : Osman Bey

5. gün yarışmacısı : Pınar Hanım

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Meryem Hanım'ın Erdem Bey'e verdiği puan : 4 puan



Osman Bey'in Erdem Bey'e verdiği puan : 4 puan

Pınar Hanım'ın Erdem Bey'e verdiği puan : 4 puan

Funda Hanım'ın Erdem Bey'e verdiği puan : 4 puan