21 Kasım Pazartesi TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Bu akşam TV'de neler var? TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV bugünkü TV yayın akışı

21 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV8'de, Star TV'de, FOX TV'de, Show TV'de, Kanal D'de, TRT 1'de ve ATV'de ne var, hangi dizi var merak ediliyor. Peki, Pazartesi akşamı hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var? Bu akşam TV'de ne var? işte, 21 Kasım FOX TV, Star TV, TV8, ATV, Kanal D, Show TV ve TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi dizi var? TV yayın akışları!

Bu akşam hangi diziler var? 21 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV8'de, Star TV'de, FOX TV'de, Show TV'de, Kanal D'de, TRT 1'de ve ATV'de ne var, hangi dizi var merak ediliyor. Peki, Pazartesi akşamı hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler var? Bu akşam TV'de ne var? işte, 21 Kasım FOX TV, Star TV, TV8, ATV, Kanal D, Show TV ve TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi dizi var? TV yayın akışları haberimizde...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

21 Kasım TV yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Kasım Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

21 KASIM TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

Arası 10:05 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Tozluyaka

02:15 En Hamarat Benim

03:40 Her Yerde Sen

06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Sultan (Yabancı Sinema)

23:30 Sultan (Yabancı Sinema)

02:30 Toprak İle Fidan

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Güzel Köylü

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:30 Baba

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk Ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Mekanik (Yabancı Sinema)

21:45 Mekanik (Yabancı Sinema)

23:30 Ay'dan Gelen Felaket (Yabancı Sinema)

01:30 Ay'dan Gelen Felaket (Yabancı Sinema)

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Yabancı Damat

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Aldatmak

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Benim Adım Melek

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:10 Yeşil Deniz

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "İngiltere-İran"

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Senegal-Hollanda"

21:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:10 Yürek Çıkmazı

03:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:20 Kapanış

TV8 YAYIN AKIŞI