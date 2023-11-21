İstanbul Valisi Davut Gül, kentte hayatı olumsuz etkileyen yağış hakkında açıklamalarda bulunmuştu ve açıklama ardından bazı okulların tatil olduğu bilgisi paylaşıldı. Peki, 21 Kasım okullar tatil mi 2023? Bugün okullar var mı, yok mu? İlkokul, ortaokul ve lise bugün ders işlenecek mi? İşte detaylar…

21 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2023? Bugün okullar var mı, yok mu? İlkokul, ortaokul ve lise bugün ders işlenecek mi?

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli bir yağış ve fırtına etkili oldu. Sağanak bugün kar yağışına dönerken kentte birçok yer beyaza büründü. Peki, 21 Kasım okullar tatil mi 2023? Bugün okullar var mı, yok mu? İlkokul, ortaokul ve lise bugün ders işlenecek mi? İşte detaylar…

21 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2023?

İstanbul'da yağış ve fırtınanın etkisiyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Kent genelinde dünden beri etkisini sürdüren, sabah saatlerinde yerini kısa süreli kara bırakan yağış ve eşlik eden şiddetli rüzgar, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

BUGÜN OKULLAR VAR MI, YOK MU?

İstanbul'da sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle havayolu şirketleri bazı seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 9, İstanbul Havalimanı'ndan 40 olmak üzere toplam 49 seferini iptal eden THY; bugün de İstanbul Havalimanı'ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti. THY'nin toplam iptal edilen sefer sayısı 154 oldu. İstanbul Havalimanı'nda uçaklar inişte zor anlar yaşadı.

Şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu İstanbul'da ilk tatil haberi geldi. Şile ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır."