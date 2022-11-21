21 Kasım İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 21 Kasım Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 21 Kasım günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21 Kasım Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 21.11.2022 00:00 00:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜLTÜR,İSMET KAPTAN MAHALLELERİ,TAB GIDA,DEÜ REKTÖRLÜK,SUBAY ORDU EVİ
- 21.11.2022 00:15 00:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSMET KAPTAN,SÜMER,UĞUR MAHALLELERİ,DOĞUM VE DİŞ HAST.,ONUR İNŞ.
- 21.11.2022 00:30 00:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KONAK,İSMET KAPTAN,AKDENİZ MAHALLELERİ,KONAK PİER,ÖZTUR OTEL,TAMİŞ GÖMLEK SANAYİ ,İŞ BANKASI,LCW,AKBANK
- 21.11.2022 00:45 01:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MİMAR SİNAN ,ALSANCAK,KÜLTÜR MAHALLELERİ, İZFAŞ
- 21.11.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ,İSMET KAPTAN MAHALLELERİ,YAPI KREDİ,TANYALÇIN İŞ HANI,ANADOLU SİGORTA,İNG BANK,EFES İŞHANI
- 21.11.2022 01:15 01:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALLIKUYU,ETİLER,KOCAKAPI MAHALLELERİ,İZSU SU POMPA
- 21.11.2022 01:30 01:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HİLAL,OĞUZLAR,KOCAKAPI,GÜNEY,KÜÇÜKADA,YENİDOĞAN MAHALLELERİ,BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, AKSAN OTEL
- 21.11.2022 01:45 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MİMAR SİNAN,EGE MAHALLELERİ,İZFAŞ FUAR,PEKİNTAŞ KONUT
- 21.11.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜLKÜ,ALTINORDU,SELÇUK,ETİLER,YENİ MAHALLELERİ
- 21.11.2022 02:15 02:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜLTÜR,İSMET KAPTAN MAHALLELERİ, ALSANCAK DEV. HAST.MUSULLUGİL İŞ HANI
- 21.11.2022 02:30 02:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜLKÜ,KOSOVA,KADİFEKALE,ETİLER,SÜVARİ,KUBİLAY MAHALLELERİ
- 21.11.2022 02:45 03:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ,İSMET KAPTAN MAHALLELERİ,TÜRK EĞİTİM VAKFI
- 21.11.2022 03:00 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSMET KAPTAN MAHALLESİ,HİLTON OTEL
- 21.11.2022 05:00 05:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ETİLER MAHALLESİ,İZRAY BASMANE CER
- 21.11.2022 05:30 05:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA,MERİÇ,GAZİOSMANPAŞA,BARBAROS MAHALLELERİ,SELOLOİT FABRİKASI VE CİVARI
- 21.11.2022 05:30 05:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERSİNLİ,HALKAPINAR,EMİR SULTAN,GÜNEY,HALKAPINAR,YENİŞEHİR MAHALLELERİ, TEPECİK EĞİTİM HASTANESİ,İZ-SU SU POMPASI, AĞIR BAKIM, ATATÜRK STADYUMU, KAPALI SPOR SALONU, PTT HİZMET BİNASI VE CİVARLARI
- 21.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CÜNEYTBEY MAH.
- 21.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMÖNÜ MAH. ATAKÖY MAH.
- 21.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,1309,1315,1304,1311,1308 SOKAKLAR VE CİVARI
- 21.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK MAHALLESİ ,8790/2 - 8790/1 SOKAK VE CİVARI
- 21.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSTASYONALTI ,ÇAĞDAŞ MAHALLESİ,PELİT YAPI KOOP,YONCA YAPI KOOP,8019, 8019/4,8215, 8215/1 ,8258/2,8809/30,8827,8829,8838 SOKAKLAR VE CİVARI,İZSU GEN.MÜD. P20 POMPA
- 21.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEDEBAŞI ,GONCALAR MAHALLELERİ,6005/1,6007/ 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14, 6017 SOKAKLAR VE CİVARI.
- 21.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ARAPLI OVASI TR-1 VE CİVARLARI
- 21.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİ KÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ -KÜME EVLERİ
- 21.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM - YENILIMAN FIDERI - MERKEZ MAH. DENIZ LOJMANLARI , İZSU , 2. FILO LOJMANLARI , YILDIZ TEPE , PANORAMA , YENILIMAN MEVKII TAMAMI , AKÇAKILISE TAMAMI , TEPEBOZ , BOZKÖY , NIHAT ALAKUŞ
- 21.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOZKÖY TR-1 BOZKÖY TAMAMI
- 21.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD
- 21.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ (FATIH MAH.CUMHURIYET MAH) MIMAR SINANCD-ÇAM SK.-SEVINÇ SK.-BAŞAK SK.-SAIM FALAKALI CD-MILLET CD.-TÜRKER SK.-SADIK GIZ CD-FAIK BERKER SK.-DICLE SK.-MEHMET GÜVENSAY SK.-SAIM FALAKALI SK.-TURGUT ÖZAL BLVR.-TEVFIK HELVACUOĞLI SK.-MEHMET HÜSNÜ TÜKEL SK.-EFE SK.-CAN EGELI SK.-DUYGU SK-EVLIYA ÇELEBI SK-MIMOZA SK.-19 MAYIS CD.-EKOL SK-BAHADIR SK-FURKAN SK.-DESTAN SK.-BUHAR SK-DEVA SK-SARAYBOSNA CD.-OKYANUS SK.-CEMRE SK.-SELIMIYE CD.-DURU SK-HURŞIT SENI CD.-FATIH CD.-ZIYAGÖKALP CD.-FUL PARK SK.-FUL SK.-ZAFER CD.-NIŞANCI PAŞA CD.-İNAN CD.-FATIH CD.- BEHÇET ADI SOK-HACI HAFIZ BEKI HOCA SOK-İMAMHATIP CAD-EVLIYA ÇELEBI SOK-MIMAR SINAN CAD-LEVENT CAD-HALIM ERTÜRK SOK-50 YIL CAD-İBRAHIMKARAOĞLANOĞLU CAD-İSTASYON CAD BIR BÖLÜMÜ-FAHRETTIN ALTAY CAD-30 AĞUSTOS CD-VAKIF SK-DEMOKRASI CD-DENIZ CD-MELISA SK-TAKSIM CD-AYASOFYA CD.-TIRE DEVLET HASTANESI-FIRATTEKSTIL-RAMADA OTEL-TECO BENZINLIK
- 21.11.2022 09:30 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUTAFLAR MAHALLASI KARAKUZU MEVKII VE CIVARLARI- (TR3-TR4)
- 21.11.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSTIKLAL MAH-KARACAALI MAH-PAŞA MAH-DUATEPE MAH-İPEKÇILER MAH-KURTULUŞ MAH.-DERE MAH.CUMHURIYET MAH.YENI MAH.-KETENCI MAH.BAHARIYE MAH.İHSANIYE MAH.DUATEPE MAH.
- 21.11.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İPEKÇILER MAH.-KURTULUŞ MAH.-YENI MAH.-DERE MAH.
- 21.11.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADNAN MENDERES MAH.ATAÜRK MAH. İPEK SK-BURSA CD-GEÇIT SK-HARMAN SK-MEVLANA CD-FAIK TOKLUOĞLU BLVR BIR BÖLÜMÜ-NECIP PAŞA CD. BIR BÖLÜMÜ-FATIH SULTAN MEHMET BLVR. BIR BÖLÜMÜ-RESULZADE BLVR BIR BÖLÜMÜ-FAIK TOKLUOĞLU BLVR BIR BÖLÜMÜ.-KAPTAN SK.İNÖNÜ BLVR BIR BÖLÜMÜ-HALK SK.-GENÇLIK CD.BIR BÖLÜMÜ-PIRI REIS CD. BIR BÖLÜMÜ- GÖLET SK.-ARZU SK.-SAKIN SK.-HIZIR SK.-EMSAL SK-MERCAN SK.-
- 21.11.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAPLAN MAH. TAMAMI-(TURAN MAHALLESI 2.DERE SOK-KAPLAN CAD.-YAVUKLUOĞLU SOK-BEYLERDERE CAD.-2.SELVILI MESCID SOK-ŞANIZADE CAD-2.SELVI SOK-BEYLERDERE 2.ÇIKMAZI-UZUNKUYU CAD.-KISIKTEPE SOK-1.DERE SOK-1.SELVILI MESCID SOK-2.HARLAK SOK-DOKTORLAR SITESI)İZSU ÖZEL TRLER-SON DURAK MEYHANESI
- 21.11.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIÇEKLI KÖY MAH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. YAKAKÖY MAH ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CIVARLARI
- 21.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAKUYU MAH. ÇILEME MAH.
- 21.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR,BOSTANLI ,ŞEMİKLER MAHALLELERİ,CEMAL GÜRSEL,CENGİZ TOPEL CADDELERİ, MAVİŞEHİR EMLAKBANK KONUTLARI MAVİŞEHİR 2.ETAP ,MAVİŞEHİR 2.ETAP (TRF - 7 ) BOSTANLI ALBATROS KONUTLARI,MAVİŞEHİR 2.ETAP (TRF - 8 ) BOSTANLI,2013, 2018,2019,2020, 2021,2022, 2040/2, 2030, 2031, 6349, 6350,6353 SOKAKLAR,KARŞIYAKA OPERA BİNASI,VİLAYETLER BİRLİĞİ,EMLAK KREDİ BANKASI BOSTANLI SOSYAL KONUTLARI,REKREASYON ALANI ,BOSTANLI VİLAYETLER EVİ OLAF PALME PARKI
- 21.11.2022 13:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE AŞAĞIKIRIKLAR OVASI SULAMALAR-VELİ YÜKSEL ÇIRÇIR FABRİKASI
- 21.11.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 4 EYLÜL MAH.-CUMHURIYET MAH.-KURTULUŞ MAH.-İPEKÇILER MAH.
- 21.11.2022 14:30 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURTULUŞ MAH.- YENI MAH.-CUMHURIYET MAH.- KETENCI MAH
- 21.11.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM - YENILIMAN FIDERI - MERKEZ MAH. DENIZ LOJMANLARI , İZSU , 2. FILO LOJMANLARI , YILDIZ TEPE , PANORAMA , YENILIMAN MEVKII TAMAMI , AKÇAKILISE TAMAMI , TEPEBOZ , BOZKÖY , NIHAT ALAKUŞ
- 21.11.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KETENCI MAH- İBNI MELEK MAH-4 EYLÜL MAH.
- 21.11.2022 17:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HASANÇAVUŞLAR MAH.
- 22.11.2022 01:00 04:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SASALI MAHALLESİ,AHMET PİRİŞTİNA CADDESİ,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1-2, 10,10/1-2-3-4, 11, 11/2, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 16/1, 17,18,19,20,21,22,23,24,24/1, 29, 33, 46, 63, 138, 145, 149, 151 153 SOKAKLAR İLE ÇAKABEY KOLEJİ VE DOĞA DOSTU KONUTLARI,H.İBRAHİM KOTAN EGE GERİ DÖNÜŞÜM,YALÇIN METE PLASTİK SAN., VERA PROJE TASARIM,KSC YAPI,SASALİA ART DİZAYN, SASALI MERKEZ,TERBAS BASKÜL SAN.,ASEL PROFİL (AJAN ELK.), BUMERANG LOJİSTİK YAKA NAKLİYAT AŞ GARAJ BAKIM SERVİS İSTASYONU,HERCAN TEKNE,MERKEZ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ,SS. OTO TAMİRCİLER KOOP.,ARDEP GÜMRÜKLEME,ARKAS GÜMRÜK A.Ş., BORO İNŞAAT, GÜRMEN PLASTİK (PROLİNE) ,HAVATEK MAK. SAN.,ETKİ PLASTİK ALI KABADAYI FERHAN İNŞAAT, ARZU GÜRBÜZ KIND LTD.,CANER GIDA TEKSTİL, TÜRKSOY GIDA,SONAR ELEKTRONİK,TRANSMAK, BENT CAM ÖZEL,ATILIM METAL, SASALİA MOBİLYA,ESTUZ ,TPI KOMPOZİT KANAT
- 22.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ORG.NAFİZ GÜRMAN,75.YIL,CENGİZHAN MAHALLELERİ,1620/39,2193 İLE 2166/12, 7171 SOKAKLAR,GÖRKENT SİTESİ (TRF-1)
- 22.11.2022 09:00 14:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE HELVACI BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ GÜL KÜME EVLERİ, KARANFİL SOKAK, ENVER ATATÜRK CADDESİ, TAŞ CAMİ VE CİVARLARI
- 22.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAYAKENT ARAPLIOVASI VE CİVARLARI
- 22.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ KÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ -KÜME EVLERİ
- 22.11.2022 09:00 14:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE HATUNDERE MAHALLESİ TAMAMI
- 22.11.2022 09:00 14:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE HATUNDERE MAHALLESİ - HATUNDERE CADDESİ - 6126 - 6124- 6125 SOKAK VE CİVARLARI
- 22.11.2022 09:00 14:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE HATUNDERE FOÇA YOLU SOKAK VE CİVARLARI