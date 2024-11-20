Üye Girişi
Haberler

21 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

21 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 21 Kasım hava durumu nasıl olacak? Ankara'da günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri paylaşıldı. Ankara'da yaşayanlar ve Ankara'ya seyahat edecek olanlar için hava durumu bilgileri büyük önem taşıyor.

21 Kasım Perşembe günü için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 21 Kasım Perşembe Ankara'da hava nasıl olacak? İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

21 Kasım Perşembe günü, Ankara'da hava parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 15-17°C arasında değişmesi tahmin ediliyor. Havanın genellikle serin, fakat yağışsız olması öngörülüyor.

Havanın hafif soğuk olacağı bu günde, özellikle sabah saatlerinde dışarıda olacak kişilerin bir kat daha sıcak tutan giysilerle hazırlıklı olmaları öneriliyor. Gün boyunca bulutların zaman zaman yoğunlaşmasıyla hafif rüzgarların etkili olması bekleniyor.

21 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara hava durumu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;

21 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık

Erdoğan iddiayı doğruladı: Ona hava sahamızı kapattık

 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı

Skandalın içinde aşk da varmış! Sanık hemşireden ilişki itirafı
Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor

Köfteci Yusuf yeni sektöre giriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli? Duygu Kiraz kimdir, öldü mü? Duygu Kiraz neden öldü? MASTERCHEF FETTUCCINE ALFREDO TARİFİ! Fettuccine Alfredo nasıl yapılır, Fettuccine Alfredo malzemeleri neler? Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı! Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Masterchef'te 150 Bin liralık ödülü kim kazandı? Masterchef'te ödül oyunu kazananı kim? Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? Masterchef 20 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında ne yaşandı? Bütçe görüşmesinde ne oldu? (VİDEO İZLE) Asena kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Asena kaç yaşında, nereli? Asena biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.