21 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

21 Kasım Perşembe günü için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 21 Kasım Perşembe Ankara'da hava nasıl olacak? İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

21 Kasım Perşembe günü, Ankara'da hava parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıkların 15-17°C arasında değişmesi tahmin ediliyor. Havanın genellikle serin, fakat yağışsız olması öngörülüyor.

Havanın hafif soğuk olacağı bu günde, özellikle sabah saatlerinde dışarıda olacak kişilerin bir kat daha sıcak tutan giysilerle hazırlıklı olmaları öneriliyor. Gün boyunca bulutların zaman zaman yoğunlaşmasıyla hafif rüzgarların etkili olması bekleniyor.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;