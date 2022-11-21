21 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 21 Kasım 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Katar - Ekvador 03:45 Spor Toto 1. Lig Özetler 04:00 Spor Artı 05:00 Stadyum 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler 09:40 Dünya Kupası Özetler 09:55 Spor Takvimi 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:25 Spor Toto 1. Lig Özetler 13:50 Dünya Kupası Özetler 14:00 Spor Stüdyosu 16:00 Gündem Futbol 17:55 Spor Takvimi 18:00 Kupa Günlüğü 19:00 Spor Merkezi 19:55 Altay - Gençlerbirliği 21:55 Amerika Birleşik Devletleri - Galler Kaynak: InterSinema.com / TV Katar Spor Trt TV Haberler

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