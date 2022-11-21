Üye Girişi
Haberi Paylaş

21 Kasım 2022 Eurosport Yayın Akışı

TV Haberleri

21 Kasım 2022 Eurosport Yayın Akışı

21 Kasım 2022 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

01:30 Alp Disiplini Dünya Kupası

02:00 Alp Disiplini Dünya Kupası

02:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi

03:30 Snooker: Uk Championship

05:00 Powerlifting Dünya Şampiyonası

07:00 Snooker: Uk Championship

09:00 Powerlifting Dünya Şampiyonası

10:30 Binicilik

11:30 Binicilik

12:30 Snooker: Uk Championship

14:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi

16:00 Alp Disiplini Dünya Kupası

17:15 Alp Disiplini Dünya Kupası

18:00 Avrupa Körling Şampiyonası

21:00 Haberler

21:05 The Minute

21:10 Snooker: Uk Championship

22:50 Haberler

22:55 The Minute

23:00 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi

Kaynak: InterSinema.com / TV

Dünya Şampiyonası Eurosport TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title