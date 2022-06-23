21 Hazirandan sonra gündüzler uzar mı? 21 Haziran yılın en uzun gündüzünün yaşandığı gündür. Vatandaşlar 21 Hazirandan sonra günlerin kısalır mı, uzar mı merak ediyor. Peki, 21 Hazirandan sonra gündüzler uzar mı? 21 Hazirandan sonra günler uzar mı, kısalır mı? İşte detaylar...

21 HAZİRANDAN SONRA GÜNDÜZLER UZAR MI?

Yaz gündönümü, Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne yılda bir defa (yaklaşık 21 Haziran'da) dik geldiği an. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya, güney yarımkürede en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar. Bu tarih, bazı bazı ülkelerde kuzey yarımkürede yazın, güney yarımkürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber pazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir.

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