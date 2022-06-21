21 Haziran Salı Survivor 3. bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, ödülden kimler faydalandı?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün haftanın 3. üçüncü bireysel dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve kişi hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 21 Haziran yemek ödülü ne oldu? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi isim aldı? Dokunulmaz olan isim kimin ismini söyledi? Dokunulmaz hangi ismi söyleyecek? İşte detaylar...

SURVİVOR 2022 SON 8'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

- Batuhan

- Adem

- Ogeday

- Hikmet

- Nagihan

- Nisa

- Ayşe

- Berkan

21 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Öncelikle sıralama oyunu oynanacak. Ardından en iyi süreyi yapan en kötü süreyi yapanla eşleşecek. Yani 1-8 , 2-7, 3-6, 4-5 eşleşmeleri olacak. Yarışma şuan başladı. Sıralama oyunundan sonra çeyrek finallere ve eşleşme oyunlarına geçilecek.

Sıralama oyunları devam ediyor. Gelişmeleri zamanla ekleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz.

Çeyrek final eşleşmeleri:

Hikmet vs Nisa : Hikmet bir üst tura çıktı.

Hikmet bir üst tura çıktı. Ayşe vs Adem : Adem bir üst tura çıktı.

Adem bir üst tura çıktı. Batuhan vs Berkan : Batuhan bir üst tura çıktı.

Yarı final eşleşmeleri:

Adem vs Hikmet : Adem finale çıkıyor

Adem finale çıkıyor Nagihan vs Batuhan : Batuhan finale çıktı

FİNAL : ADEM VS BATUHAN

Finalde 4 olan dokunulmazlığın sahibi olacak.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM : -

21 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Bugünkü ödül PUBG Mobile'dan geliyor. Kazanan kişiler güzel bir menü kazanacak.

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